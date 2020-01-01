Zinedine Zidane: Hazard yakın zamanda sahalara geri dönecek

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü, Hazard'ın kısa süre içerisinde formasına kavuşacağını söyledi.

Geçtiğimiz sene 115 milyon euro karşılığında 'den 'e transfer olan Eden Hazard, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2019-20 sezonunda İspanyol ekibin formasını sadece 22 resmi maçta giyebilmişti.

Bu sezona da sakat giren Eden Hazard ile ilgili müjdeli haberi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane verdi.

'daki üçüncü maçında ile karşılaşacak Real Madrid'in Fransız teknik adamı, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Belçikalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Zidane "Eden, iyi bir şekilde çalışmaya ve hazırlanmaya devam ediyor. Onunla ilgili kalan tek sorun çok fazla antrenman yapamamış olması. Çok kısa bir süre içerisinde oynamaya hazır olacak. Kendisi oynamak istiyor. Ancak uzun vadede kendisine ciddi problemler çıkartabilecek bir sorunu var ama şu an kendisini iyi hissediyor" ifadelerini kullandı.

2020-21 sezonuna deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle başlayan Real Madrid, yine deplasmanda karşılaştığı 'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Eden Hazard bu iki karşılaşmada da kadroda yer almadı.