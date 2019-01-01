Zinedine Zidane: Hata yapma lüksümüz yok

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Zinedine Zidane, “Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptık. Yarın kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. ’de 18 yıl geçirdim. Baskı elbette var ancak ben buna alışkınım” dedi.

Real Madrid’deki geleceği hakkında da konuşan Fransız teknik adam, ‘Yarın kaybederseniz, çok mu şey kaybedersiniz?’ şeklinde gelen soruya, “Bu soruyu bana değil başkana sormalısınız. Ben burada kalmaktan yanayım” yanıtını verdi.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Futbolda takımların bazen kötü dönemlerden geçtiğini de ifade eden Zidane, “Geçen sezondan değil bu sezondan bahsetmemiz gerekiyor. Her zaman iyi oynamayabiliyorsunuz. Hata yapma lüksümüz yok ama futbolda bazen böyle şeyler yaşanabilir” diye konuştu.

maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Zidane, “Emin olun kazanmayı herkesten çok oyuncularım istiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Yarın ellerinden geleni yapacaklarına eminim. 3 puanı almalıyız” dedi.

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Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

Real Madrid’in tecrübeli stoperi Sergio Ramos da karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Ramos, “Tecrübeli bir takımız ve kazanmak istiyoruz. Galatasaray maçını çıkış maçı olarak görüyoruz. 'de çok büyük ambiyanslarda oynadık daha önce. Bizi çok iyi karşıladınız, bunun için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.