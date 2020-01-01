Zinedine Zidane: "Gelecekte neler olacağını bilemeyiz"

Fransız teknik adam, Real Madrid'deki geleceği hakkında kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmaya devam ediyor...

'i şampiyonluğa taşıyan ve kulüple 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Teknik Direktör Zinedine Zidane, geleceği hakkında temkinli konuştu.

Fransız teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelecekte neler olacağını kimse bilemez. Gelecek sezon veya gelecek yılla ilgili hiç konumayı tercih etmedim. Sözleşmem devam ediyor ve mutluyum. Futbolda her şey bir gecede değişebiliyor ve doğal olarak ben de geleceğe dair bir yorum yapamıyorum." dedi.

Zidane, ligin son haftasında ile oynayacakları maçta da ellerinden geleni yaparak kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.