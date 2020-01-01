Zinedine Zidane, Fransa'da spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi

Fransa'da salgına karşı önlem almak amacıyla spor salonlarının kapatılmasına tepki var.

’da Teknik Direktörü ve eski futbolcu Zinedine Zidane’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sporcu, salgın önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Zidane, atlet Stephane Diagana, tenisçi Alize Cornet gibi tanınmış simaların da içlerinde olduğu 90 sporcu Journal du Dimanche dergisinde yayımladıkları açık mektupta, salgın önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasını kınadı.

Çok dayıda doktor ve sağlık çalışanının da destek verdiği mektupta, salgın sürecinde spor salonlarının haksız şekilde kapatıldığı belirtildi.

Mektupta, salgının ciddiyetinin farkında olunduğu ancak spor salonlarının kapatılması kararının talihsiz sonuçları olan hatalı, kaygı uyandırıcı mesajlar verdiği kaydedildi.

Düzenli fiziksel ve spor aktiviteleri salgından koruyor

Alınan önlemler altında, spor salonları gibi yerlerde yapılan fiziksel aktivitelerin risk oluşturduğuna dair bilimsel veri olmadığı aktarılan mektupta, buralardan virüs yayıldığına dair bir veri de bulunmadığı ifade edildi.

Mektupta, aksine düzenli fiziksel ve spor aktivitesinde bulunan kişilerin salgından daha az etkilendiği vurgulandı.

Fransa’da, başkent Paris’in yanı sıra maksimum alarm durumundaki Rouen, , , ve Aix-Marseille kentlerinde spor salonları ve yüzme havuzları salgın önlemleri kapsamında kapatılmıştı.

Başkent Paris dahil birçok şehirde sporseverler ile restoran ve bar sahipleri salgın önlemlerini protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısı

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha hastalık tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 32 bin 684'e ulaştı.