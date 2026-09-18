Zinédine Zidane, Fransa’nın kesin kadrosunu açıkladı: beş yeni isim, Boscagli yok

Zinédine Zidane, Fransa Teknik Direktörü olarak ilk kesin kadrosunu açıkladı. İlk bakışta dikkat çeken detay, efsanevi eski orta sahanın kadroya beş yeni ismi dahil etmesi oldu. Ancak Olivier Boscagli için henüz yer yok. Eski PSV’li oyuncu ön kadroda yer alıyordu, fakat son elemeyi geçemedi ve ilk maçına çıkmak için beklemek zorunda kalacak.

Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como) ve Esteban Lepaul (Stade Rennes), Türkiye, Belçika, İtalya ve yeniden Belçika ile Uluslar Ligi maçlarına çıkacak Fransa’dan ilk kez davet aldı.

Eduardo Camavinga, Les Bleus’ya geri dönüyor. Real Madrid’in orta sahası, dönemin teknik direktörü Didier Deschamps tarafından Dünya Kupası için kadroya alınmamıştı. Deschamps, geçen sezonun son bölümünde onun formuyla ilgili sıkıntılar yaşadığını görmüştü.

Takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni kadroda yer almıyor. Yokluğunun nedeni ise fiziksel durumu. Zidane, "Aurélien neredeyse iki ay sahalardan uzak kalan bir oyuncu" açıklamasını yaptı. "İyileşme süreci açısından Madrid’de kalmasının en iyisi olduğunu düşünüyorum."

N'Golo Kanté için artık sportif gerekçelerle yer yok, Karim Benzema da geri dönmeyecek. "Karim ile Madrid’de harika birkaç yıl geçirdim. Ama bu biraz N’Golo’daki gibi; onun başardıklarına hayranım, fakat artık daha genç oyuncuları görmek istiyorum."

Fransa kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens).

Defans oyuncuları: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Forvetler: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih).



