Zinedine Zidane, Dünya Kupası'nda Cezayir ile Fransa arasında seçim yapacak

Fransa'nın efsane ismi Zinedine Zidane, şu anda 2026 Dünya Kupası'nı takip etmek üzere ABD'de bulunuyor.

Zidane, Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanan Cezayirli kalecisi oğlu Luca'yı desteklemek için ülke çapında bir turneye çıktı.

Granada'nın 28 yaşındaki kalecisi oğlu Luka, çene kırığından tamamen iyileşti ve yedi maçta beş kez kalesini gole kapatan başarılı bir performans sergiledi, bu da Vladimir Petković'in onu ilk on birde oynatma kararını güçlendirdi.

Zinedine Zidane, Fransa'nın Senegal ve Cezayir'in Arjantin ile oynayacağı maçlardan hangisine gideceğine karar verdi.

"L'Équipe" gazetesinin haberine göre, Fransa milli takımının muhtemel teknik direktörü, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Kansas City'de oynanacak "Çöl Savaşçıları"nın Arjantin maçı için öncelik verdi ve birkaç saat önce New Jersey'de oynanacak Fransa'nın Senegal ile ilk maçını ikinci plana attı.