Zinedine Zidane: Daha önce hiç bahsetmedim ama bugün çok kızgınım

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane çok kızdı ve ölene kadar savaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zinedine Zidane, Sevilla maçında çıkan tartışmalı bir VAR kararının ardından "çok kızgın" olduğunu söylüyor.

Karşılaşmanın 74. dakikasında kontra atağa çıkan Real Madrid'de Karim Benzema ceza sahası içinde yerde kaldı.

Benzema'nın düşüşünün ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen karar daha farklıydı.

Kontra atak öncesi Real Madrid savunmacısı Eder Militao'nun ceza sahası içinde elle oynadığı tespit edildi ve penaltı kararı Sevilla için çıktı. Topun başına geçen Ivan Rakitic durumu 2-1'e getirdi.

Ancak bu karar Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ı ikna etmedi.

Zinedine Zidane ne söyledi?

Movistar'a konuşan Zidane, "Çok kızgınım." diyor.

"Bir açıklama yapılması için hakemle konuştum. Bu gerçekten karışık bir durum çünkü biz çok daha fazlasını hak ettik ama olan bu."

"Bana söylediylerine ikna olmadım. Asla hakemlerden bahsetmem ama bugün kızgınım."

"Sonuna kadar savaşacağız, ölene kadar."

VAR'a güvenip güvenmediği sorulan Zidane, "Futbola güveniyorum. İki elle oynama gördüm, onlar sadece bizimkini gördüler." dedi.

La Liga'da şampiyonluk yarışı

La Liga'da sezonun bitimine 3 maç kaldı ancak zirvede şampiyonluk yarışı devam ediyor.

77 puanla lider Atletico Madrid şampiyonluğun en büyük adayı.

Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada oturuyor.

Başkent ekibiyle aynı puanı paylaşan Barcelona ise üçüncülük basamağında.

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