Zinedine Zidane: Daha iyi bir teknik direktörüm

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İspanyol ekibin başarılı günlerine döneceğini söyledi.

Fransız teknik adam 'le üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı dönemden daha iyi bir teknik direktör olduğu ifade etti.

10 aylık aradan sonra 2019'un Mart ayında yeniden İspanyol ekibin başına geçen Zidane, geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi 'nın 19 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

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'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Süper Kupa finaline yükselen ve 'le şampiyonluk mücadelesi verecek olan Real Madrid'in patronu, final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Zidane "Daha iyi bir antrenör haline geldim. Sadece iş hayatında değil özel hayatımda da insan olarak geliştiğimi hissediyorum. Bazı durumlarda etraftaki insanlardan çok şey öğreniyorsunuz. Ben de her zaman yanımdaki insanların fikirlerini dinlerim" şeklinde konuştu.

Atletico Madrid'i de değerlendiren Fransız teknik adam "İyi savunma yapmalarının yanı sıra hücumda da etkili bir takımlar. Gizli bir planım yok. Kadromdaki oyunculara güveniyorum" ifadelerini kullandı.