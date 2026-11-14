Zinedine Zidane, Chelsea yıldızı Malo Gusto'yu Fransa formasıyla sergilediği ‘kâbus gibi’ performansın ardından savundu

Zinedine Zidane, Fransa’nın İtalya’ya yenildiği maçta zor anlar yaşayan Malo Gusto’yu sert eleştirilere karşı savundu. Chelsea savunmacısı Milano’da bir penaltıya neden oldu ancak milli takım teknik direktörü, Uluslar Ligi’ndeki hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından onu hedef göstermeyi reddetti.

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Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk yenilgisini aldı

Zidane, perşembe günü Fransa’nın İtalya’ya 3-1 yenildiği maçta zor bir gece geçiren Chelsea savunmacısı Gusto’ya destek verdi. Milano’daki bu sonuç, Zidane’ın temmuz ayında Didier Deschamps’ın yerine millî takımın başına geçmesinden bu yana aldığı ilk yenilgi oldu.

Fransa, Michael Olise’nin erken golüyle maça iyi başladı. Ancak Pio Esposito’nun iki golü ve Davide Frattesi’nin golüyle konuk ekip dağıldı, İtalya da üstün bir galibiyet elde etti.

Maça sağ bekte başlayan Gusto, Nicolo Cambiaghi karşısında çok zorlandı. Bek oyuncusu, ikinci yarıda İtalya’nın kazandığı penaltıya yol açan faulü yaptı.

Yorumcudan zorlanan Chelsea savunmacısına sert eleştiri

Fransız medyası, Gusto’nun millî takımdaki performansını kısa sürede hedef alarak “kâbus” diye niteledi. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca üç Premier League maçına ilk 11’de başlaması, kadroya seçilmesine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

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RMC Sport sunucusu Daniel Riolo, son düdüğün ardından sert eleştirilerin başını çekti. Zidane’ın taktik düzenini sorgulayan Riolo, savunmacının kulübünde yeterince maç oynamamasını da eleştirdi.

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Riolo, “Kulübünde hiç oynamayan Malo Gusto’nun orada ne işi olduğunu bile bilmiyorum,” dedi. “Bologna’nın kanat oyuncusu onunla oynadı... Zaire-Emery’nin neden oynamadığını anlamıyorum. Hiç bekimiz yok, bu yüzden kanat oyuncularını içe çekerek oynarsın.”

Teknik direktör, yenilgiyi bireysel hatalara bağlamadı

Medyanın yoğun eleştirilerine rağmen Zidane, genç savunmacısını suçlamayı reddetti. Efsanevi Fransız, farklı yenilginin nedeninin takım olarak yapılan hatalar olduğunu vurguladı. Penaltı pozisyonuna değinen Zidane, Gusto’nun savunmadaki hatasını büyütmedi. Takımının bireysel hatalar yerine genel taktik analize odaklanmasını istedi.

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Zidane, “Kadroya çağrıldı, üzerine düşeni yaptı, penaltıya sebep oldu; böyle şeyler olur,” dedi. “Kötü bir maç çıkardığını söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Durum bu. Zaten ben de şimdi maçı bir bütün olarak analiz ediyorum, bireylerden söz etmiyorum.”

Fransa, Türkiye karşısında toparlanmak istiyor

Milano’daki hayal kırıklığı yaratan sonuçla Fransa, Uluslar Ligi A Grubu’nda ikinci sırada kaldı. İtalya ise geriden gelerek elde ettiği etkileyici galibiyetin ardından grupta lider durumda.

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Zidane’ın son grup maçı öncesinde takımını hızla toparlaması gerekiyor. Fransa, millî maç arasını iyi bir sonuçla tamamlamak için pazar gecesi Türkiye ile karşılaşacak.