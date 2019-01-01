Zinedine Zidane: Bizim tarihimizde Barcelona'dan daha fazla başarı var

Fransız teknik direktör Zidane, bu sezon lig yarışında geride kaldıklarını ancak Barcelona'dan daha fazla kupaları olduğunu söyledi.

Zinedine Zidane, 'in, 'nın bu sezonki şampiyonluğu kazanmasına rağmen, 'daki en prestijli takım olduğunu öne sürüyor.

Madrid 33 defa La Liga şampiyonluğu yaşadı ancak bu sezon rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

Barcelona en yakın takipçisi 'in 12, üçüncü sırada yer alan Real Madrid'in ise 16 puan önünde 26. La Liga şampiyonluğuna koşuyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise La Liga'nın en önemli kupa olduğunu belirterek, Katalan ekibinin şampiyonluğu kazanmasının kendi prestijlerini etkilemediği söyledi:

"La Liga bizim için çok önemli. Genel hedefimiz o. Gelecek sezon da ilk hedefimiz olacak. Bizim 33 La Liga şampiyonluğumuz varken Barcelona'nın kaç tane var? Son yıllarda ortaya koydukları başarıyı gözardı edemeyiz ancak bizim tarihimizde daha fazla başarı var."

Real Madrid, 25 Nisan Perşembe günü deplasmanına çıkacak.