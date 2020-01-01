Zinedine Zidane: Bizi diğerlerinden farklı yapan aramızdaki iletişim

34. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'in teknik direktörü, oyuncuları hakkında övgü dolu sözler söyledi.

İspanya 'nın 37. haftasında konuk ettiği 'i 2-1 mağlup eden , ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid, tarihinde 34. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

2016-17 sezonundan sonra La Liga'daki ilk şampiyonluğunu yaşayan İspanyol ekip, bu başarıya yine Zinedine Zidane ile ulaştı.

Daha fazla takım

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zidane "Tabii ki benim de bu takım içinde bir rolüm var ama bu rol kesinlikle oyuncularınkinden önem değil. Hepsi sahada savaştılar. Böyle insanlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Onların hepsi bir oyuncudan fazlası. Real Madrid'de çalışıyorsanız her zaman bir yerden eleştiri gelecektir. Benim oyuncularımla olan ilişkim çok iyi. Hepsi profesyonel ve saygılı isimler. Bizi diğerlerinden farklı yapan aramızdaki iletişim" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Sergio Ramos hakkında da konuşan Fransız teknik adam "Ramos, takımımızın her şeyi. Bütün Real Madrid taraftarları Ramos tarafından temsil edildikleri için çok mutludur" dedi.

Zinedine Zidane, Real Madrid ile kazandığı kupa sayısını 11'e yükseltti.

Sergio Ramos: Zidane eşsiz biri

2019-20 sezonunda hem hücum hem savunmada gösterdiği performansla ön plana çıkan takım kaptanı Sergio Ramos ise Zinedine Zidane'ı övdü.

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Ramos "Zidane, bir azizin ellerine sahip sanki. Dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Ona ve yaptıklarına inanıyoruz. O, eşsiz biri" şeklinde konuştu.

Futbolu Real Madrid'de bırakmak isteyen Ramos'a, kulüp başkanı Florentino Perez'den cevap gecikmedi.

Perez "Sergio Ramosi hayatının sonuna kadar Real Madrid'de kalabilir. O, bir kaptandan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.