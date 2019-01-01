Zinedine Zidane: Bir puandan mutlu değilim, ama verdiğimiz tepkiden memnunum

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Club Brugge karşısında bambaşka iki yarı oynadıklarını söyledi.

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında ile 2-2 berabere kalırken, maçın ardından Zinedine Zidane performanslarını eleştirdi.

Maç sonrasındaki basın toplantısında, "Yediğimiz ilk gol gülünçtü," ifadesini kullanan Zidane, "Bir puan alabilmiş olmaktan mutlu değilim, ama 2-0 geriye düştükten sonra verdiğimiz tepkiden memnunum" yorumunu yaptı.

Maçın ilk yarısının kendileri adına kötü geçtiğini ve odaklanamadıklarını belirten Zidane, "İkinci yarı ise tamamen farklıydı ve şu ana kadar hiç oynamadığımız bir 45 dakika oynadık. İkinci yarının 45 dakikasını ilerleyen maçlarda da görmek istiyorum" dedi.

Takım kaptanı Sergio Ramos da maçın ardından Movistar' a verdiği demeçte Zidane'a katılarak, "Kötü bir sonuç elde ettik, ama verdiğimiz tepki iyiydi" şeklinde konuştu.