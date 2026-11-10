Fransa, İtalya ve Türkiye ile oynayacağı iki Uluslar Ligi maçı öncesinde Marcus Thuram'ın kadrodan çekilmesiyle sarsıldı. Interli forvet, Serie A maçında yaşadığı kas sorununu atlatamayınca Zinedine Zidane'ın kadrosundan çekilmek zorunda kaldı.

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Inter'in yıldızı, geçmeyen arka adale sorunu nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Inter'in forveti Thuram'ın millî maç arasında etkili olma umutları, Fransa'nın yaklaşan maçlarında forma giyemeyeceğinin resmen açıklanmasıyla suya düştü. 29 yaşındaki forvet, pazartesi günü Clairefontaine'de millî takım kampına katıldı ancak İtalya'daki kulüp maçları sırasında başlayan fiziksel bir sorun yaşadığı açıkça görülüyordu. Fransa Futbol Federasyonu (FFF), oyuncunun sağ arka adalesindeki sorunun devam ettiğini doğruladı. Thuram bu sakatlığı ilk olarak Inter'in kısa süre önce Como'yu ligde 2-0 yendiği maçta yaşamıştı.

Millî takım kampına katılma niyetiyle gelmesine rağmen Thuram, pazartesi günkü ana antrenmanda yer alamadı ve yalnızca bireysel iyileşme çalışmalarıyla yetindi. “Devam eden bu rahatsızlık, pazartesi günü antrenmana katılmasını engelledi ve tedavisi sürdü,” ifadelerini kullandı FFF resmî açıklamasında. Gece boyunca yapılan takibin ve salı sabahı gerçekleştirilen ek sağlık kontrollerinin ardından, oyuncunun bu millî maç döneminde planlanan iki karşılaşmanın hiçbirinde forma giyebilecek durumda olmayacağı anlaşıldı. Bunu ilk olarak Dounia Mesli bildirdi. Bunun üzerine sağlık ekibi, rehabilitasyonuna devam etmesi için oyuncunun kulübüne gönderilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Zidane gençlere yöneldi: Kroupi ilk kez millî takıma çağrıldı

Thuram'ın yokluğu, Fransa teknik direktörlüğü görevindeki ilk dönemini geçiren Zidane için önemli bir darbe. Ülkesi adına 35 kez forma giyen Thuram, eylül ayındaki kadroda yer alamamasının ardından kendini kanıtlamak istiyordu. Interli oyuncunun Milano'ya dönmesi üzerine teknik ekip, boşluğu doldurmak için hızla harekete geçti. Zidane'ın yeni yeteneklere şans verme isteğini ortaya koyan bir kararla, genç yetenek Eli Junior Kroupi ilk kez A millî takıma çağrıldı. Genç oyuncunun kadroya alınması, yeni nesli A millî takıma dâhil etme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

“Bu sabah durumunda iyileşme görülmemesi ve yapılan tetkiklerin ardından, Inter ve oyuncuyla mutabık kalarak Fransa millî takımının sağlık ekibi onu yeniden kulübünün hizmetine vermeye karar verdi,” diye ekledi FFF. Bu resmî açıklamayla Thuram'ın bu millî maç dönemindeki görevi sona erdi. Kroupi gruba katılmaya hazırlanırken, kadrodaki değişim tamamlanmadan önce antrenmanlar için yeterli oyuncu sayısını sağlamak amacıyla Steve Ngoura geçici olarak genç takımlardan çağrıldı.

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Kalulu'nun kadrodan çıkmasının ardından savunmada değişiklik

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Bu millî maç döneminde sakatlık yaşayan tek İtalya üst ligi oyuncusu Thuram değil. Fransa, Fiorentina ile Juventus arasındaki yüksek tempolu karşılaşmanın ardından benzer bir durum yaşayan Pierre Kalulu'dan da yararlanamayacak.

Kalulu'nun yokluğunu telafi etmek için Zidane, Saël Kumbedi'ye yöneldi. Oyuncunun şu anda Fransa ikinci liginde forma giyiyor olması, bu karara yönelik ilgiyi artırdı. Sakatlıklar, kritik bir Uluslar Ligi maçına yalnızca birkaç gün kala savunma ve hücum hatlarının hızla yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı. Fransa, İtalya ile karşılaşmak üzere Milano'ya gidecek, ardından pazar günü Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayacak. İki deneyimli oyuncunun forma giyemeyecek olmasıyla birlikte, millî takımın bu geçiş döneminde Zidane gibi bir futbol ikonunun yönetiminde beklenen yüksek standartları sürdürme sorumluluğu yeni gelen oyunculara ve kadroda kalan deneyimli isimlere düşecek.