Barcelona, sezonun altıncı LaLiga maçını da kazandı. Hansi Flick'in ekibi, kendi sahasında Racing Santander karşısında çok üstün bir oyun ortaya koydu: 7-2.

João Cancelo, daha 8. dakikada harika bir golle skoru açtı. Portekizli savunmacı, yaklaşık 25 metreden vurduğu topu üst direğin altına çarptırarak uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Raphinha, ilk yarının ortalarında farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı oyuncu, Pedro Felipe'nin kendisini düşürmesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 2-0.

Ardından Maguette Gueye, topu şık şekilde kontrol edip ağlara yuvarlayarak skoru 2-1'e getirdi. Ancak Cancelo'nun Asier Villalibre'ye çarpıp yön değiştiren şutuyla fark yeniden ikiye çıktı: 3-1.

Devre arasından önce skor 4-1 oldu. Dani Olmo'nun pasında Raphinha fileleri havalandırdı. Birkaç dakika sonra ise Lamine Yamal'ın penaltısında Julen Agirrezabala gole izin vermedi.

İkinci yarının ortalarında Santander bir gol daha buldu. Devre arasında sakatlanan Joan García'nın yerine oyuna giren Wojciech Szczęsny çok büyük bir hata yaptı. Topu Yassir Zabiri'ye kaptıran Szczęsny, rakibinin 4-2'yi bulmasına engel olamadı.

Ancak Barcelona daha sonra farkı yeniden açtı. Raphinha bir kez daha penaltıyı gole çevirdi (5-2), sonradan oyuna giren Gabriel Jesus uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 6-2'ye getirdi ve Yamal da kontrataktan 7-2'yi kaydetti. Böylece Barcelona, İspanya liginde hâlâ hata yapmayan tek kulüp olarak zirvede yer alıyor. Santander ise şimdilik 10. sırada bulunuyor.