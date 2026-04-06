Ziggo Sport izleyicileri Wim Kieft'ten bıkmış durumda: "O adam beni deli ediyor!"

Napoli, Pazartesi akşamı ikinci sıra için oynanan hayal kırıklığı yaratan bir maçta AC Milan'ı mağlup etti. Matteo Politano'nun tek bir parıltısı galibiyet için yeterli oldu: 1-0. Ancak Ziggo Sport izleyicileri için asıl konu maç değil, yardımcı yorumcu Wim Kieft'ti.

Zayıf geçen ilk yarıda gerçek bir gol fırsatı yaratılamadı. Strahinja Pavlovic aracılığıyla Milan ilk tehlikeyi yarattı ve devre bitiminde Scott McTominay muhteşem bir ters vuruş denedi. Her iki girişim de kaleyi ıskaladı.

İkinci yarıda da her iki takım da özellikle kaybetmek istemiyor gibi görünüyordu. Christopher Nkunku iyi bir pozisyona girdi, ancak çok fazla zaman kaybetti. Diğer tarafta ise Kevin De Bruyne, Mike Maignan'ın reflekslerini test etti ve Maignan'ın reflekslerinin gayet iyi olduğu ortaya çıktı.

Son yarım saatte Milan, Santiago Gimenez'i sahaya sürdü. Her şey skorun 0-0 kalacağına benziyordu, ancak durum hiç de öyle değildi. Koni De Winter'in zayıf bir uzaklaştırmasının ardından Politano golü attı: 1-0. Maçın son dakikalarında Napoli, Sam Beukema'yı da oyuna sokarak savunmasını sıkılaştırdı.

Maç boyunca X'te Kieft'in yorumları sürekli rahatsızlık yarattı. Sürekli mikrofona sertçe nefes veriyordu, bu da Ziggo Sport izleyicileri için rahatsız edici bir deneyim oldu. Onlarca rahatsız izleyici X'e şikayette bulundu.

"Ziggo, ne zaman Wim Kieft'in eş yorumculuk sırasında yaptığı o hırıltılı nefes sesini dinleyeceksiniz?! Profesyonelce değil. Sinir bozucu. Bir şeyler yapın," diye yazan bir yorum var. "Biri Kieft'e mikrofonu burnundan çıkarması gerektiğini söyleyebilir mi?" diye yazan bir başkası var. "Onu arayabilecek kimse yok mu?"

“İkinci yarı başladı ve Wim Kieft’in nefes nefese kalışları ve şapırdatmalarıyla neşeyle devam ediyoruz,” diyor bir başkası da bıktığını belli ederek. “Napoli-Milan maçının 35. dakikasında pes ediyorum, Wim Kieft’in mikrofonuna yaptığı o ağır nefes alıp verişleri beni delirtiyor. Muhtemelen burnu yıllar içinde biraz zarar görmüş.”