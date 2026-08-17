FC Sion ile Ajax arasında Konferans Ligi play-off'larında oynanacak maçın perşembe akşamı Ziggo Sport'ta yayınlanmayacağı, kanal tarafından pazartesi akşamı duyuruldu. Bunun yerine karşılaşma, 4,99 euro karşılığında KIJK üzerinden izlenebilecek.

Ziggo Sport, yaptığı açıklamada, “Ajax, 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.15'te UEFA Konferans Ligi'nde yer alma mücadelesinin play-off'larında İsviçre ekibi FC Sion'a deplasmanda konuk olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu maç UEFA Avrupa futbolu paketine dahil değil, bu nedenle ev sahibi kulüp yayın haklarını en yüksek teklifi verene satabiliyor. Bu nedenle Konferans Ligi play-off'ları Ziggo Sport'un yayın haklarının dışında kalıyor ve Ajax'ın bu deplasman maçı bu kez Ziggo Sport tarafından yayınlanmayacak.”

“Gelecek hafta 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Johan Cruijff Arena'da oynanacak her şeyi belirleyecek rövanş maçı ise Ziggo Sport tarafından canlı yayınlanacak ve Ziggo Sport Free üzerinden herkes için erişilebilir olacak.”

“Ziggo Sport, Hollanda kulüplerinin UEFA Avrupa futbolu paketi kapsamındaki maçlarını, tıpkı UEFA Avrupa futbolundaki finaller gibi, her futbolseverin izleyebilmesi için her zaman açık kanalda ve Ziggo Sport Free üzerinden canlı yayınlıyor.”

Ziggo'nun açıklamasından kısa süre sonra, perşembe akşamındaki maçın KIJK üzerinden izlenebileceği belli oldu. Bunun için izleyicilerin 4,99 euro karşılığında tek seferlik bilet satın alması gerekiyor.

İzleyici tepkisi

Ziggo Sport'un bu haberle ilgili paylaşımının altında adeta yorum ve şikâyet yağıyor. Bir kişi, “Ne güzel sponsormuşsun sen” dedi. Başkaları ise, “Benim ana sponsorum sensin, bir dünya para ödüyoruz” ve “Daha garibi olamaz diyorsun. Ne dünya ama” diye yakındı.

Bir başka kişi de, “Haha, en büyük taraftar kanalı olarak kendi kulübünü yayınlamadığın için özür dilemek zorunda kalıyorsun. Çünkü sana fazla pahalı geliyor” diye yazdı.