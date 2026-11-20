Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya ile oynanacak maçı Dünya Kupası yarı finalindeki elenmenin rövanşını alma fırsatı olarak görmediğini söyledi ve takımının hedefinin turnuvada son dörde kalıp şampiyonluk için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

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İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre, İspanya'nın geçen pazar günü İngiltere'ye yenilmesi, takımı UEFA Uluslar Ligi'nde daha zorlu bir yola itti. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan İspanya, kurada çeyrek finalde Fransa ile eşleşti ve rövanş maçı İspanya dışında oynanacak.

Bu eşleşme, Dünya Kupası yarı finalinin hatıralarını da beraberinde getiriyor. İspanya o maçta Fransa'yı eleyerek Arjantin ile oynanan finale yükselmiş, ardından kupayı kaldırmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zidane, İspanya ile oynanacak maç hakkında konuştu ve geçen temmuz ayında yaşananlara takılmadan önlerindeki mücadeleye odaklandığını vurguladı.

Zidane, "Mesele Dünya Kupası yarı finalinin rövanşını almak değil; bu farklı bir turnuva ve yeni bir grup. Hedef hâlâ aynı: yarı finale yükselmek ve Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

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Çeyrek finalin ilk maçı 25 Mart 2027'de oynanacak, Fransa ise rövanş maçına aynı ayın 28'inde ev sahipliği yapacak.

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Çeyrek final kurası, Uluslar Ligi finaline giden yolun geri kalanını da belirledi. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa arasındaki eşleşmenin galibi, Hollanda ile Portekiz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diğer tarafta ise Almanya ile Belçika eşleşmesinin galibi, İngiltere ile Norveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Yarı final maçları 9 ve 10 Haziran 2027'de oynanacak, final ise aynı ayın 13'ünde yapılacak.

Zidane, İspanya'nın gücünü de değerlendirerek eşleşmenin zorluğunun en başından beri farkında olduğunu belirtti ve teknik ekibin rakibi titizlikle inceleyeceğini vurguladı.

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Fransız teknik adam, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Rakibimiz mevcut dünya şampiyonu İspanya olacak. Onları iyi tanıyoruz ama son maçlarını da izledik ve teknik ekibimle her şeyi analiz edeceğiz. Bir turnuvada uzağa gitmek istiyorsanız en iyi takımlarla karşılaşıp onları elemeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın bu maça hazırlığına ilişkin olarak Zidane, teknik ekibin geçen kasım ayında kadroya katılan oyuncuların yanı sıra diğer isimleri de takip edeceğini ve bu mücadele için mümkün olan en iyi kadroyu seçmeyi amaçladıklarını açıkladı.

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Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "Kasım ayında bizimle birlikte olan oyuncuları ve diğer oyuncuları takip etmeye devam edeceğiz. Amacımız bu güzel mücadele için mümkün olan en iyi kadroyu hazırlamak. Herkesin kulübünde önemli maçlara çıktığını ve dört ay boyunca yeniden bir araya gelmeyeceğimizi biliyorum ama bu önemli maçı akıllarında tutacaklarından ve mart ayında hazır olacaklarından eminim."