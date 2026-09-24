Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, Horozlar ile göreve başlarken duygularını dile getirdi. Zidane, görevine resmen yarın, cuma günü, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftası kapsamında ev sahibi Türkiye ile oynanacak maçla başlayacak.

İlk uluslararası maçını oynamasının üzerinden geçen 32 yılın ardından yaşadığı duyguları anlatan Zidane, maçın tanıtım basın toplantısında Fransız "Le Figaro" gazetesine yansıyan sözlerinde şunları söyledi: "Belki daha da büyük bir heyecan hissediyorum. 32 yıl mı? Uzak bir zamandı o. Burada, bir teknik direktör sıfatıyla bu Fransa Milli Takımı'nın başında olduğum için müthiş bir heyecan hissediyorum."

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Didier Deschamps'ın ardından göreve gelmesinden bu yana etrafındaki büyük gürültüye dair Zidane şunları söyledi: "Bu biraz doğal. Didier'nin (Deschamps) 14 yılının ardından gelinen bu aşama yeni bir şey. Milli takım teknik direktörü oldum. Bundan söz ediliyor, bu da mantıklı. Ama kahramanlar oyunculardır ve ben geri planda kalacağım."

Yeni Fransa Milli Takımı döneminin başlangıcında en öne çıkan yıldız olması konusunda eski Real Madrid teknik direktörü şunları belirtti: "Bu beni rahatsız etmiyor, sadece işleri olduğu gibi kabul etmek gerek. Ben bunun peşinde değilim ve bunun için burada değilim. Bir şeyleri hayata geçirmeye çalışacağım. Maçları kazanmak istiyorum ve beni en çok ilgilendiren şey bu."

Türkiye karşısındaki ilk maçında bırakmak istediği iz konusunda ise şu yanıtı verdi: "Zidane'ın izinden söz etmeyeceğiz. Önemli olan yarın, cuma günü hazır olmamız. 3 antrenman yaptık, seyahat ettik ve bazı şeyler ortaya koyduk. Rekabetçi bir takım ve çok üstün oyuncular karşısında hazır olmamız gerekiyor."

Dembélé ve Mbappé

Ousmane Dembélé'nin maçtaki konumlanmasına ilişkin şunları söyledi: "Yarın göreceksiniz, ne yapacağımızı önceden açıklayarak başlamayacağız. Bazı şeyleri hayata geçireceğiz."

Yeni dönemin başlangıcında Kylian Mbappé'nin medyada yer almamasına dair bir soruya yanıt veren Zidane şöyle konuştu: "Bir oyuncu ve bir teknik direktörün (basın toplantısında bulunması) zorunlu. Bugün Adrien Rabiot vardı. Kylian iyi, hafif bir rahatsızlık, ciddi bir şey değil. Yarın (cuma) hazır olacak."

Fransa Milli Takımı'na yeni katılan isimlere dair Zidane, gruptan memnun olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Gördüğüm şeyden memnunum. Amaç yanımızda genç oyuncuların olmasıydı. Fransa Milli Takımı herkese açık. İyi ve küçük bir grubuz. Tecrübeliler ve gençler var, bu da çok iyi gidiyor."