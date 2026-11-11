Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe ile Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane arasındaki ilişki, son dönemde bir miktar gerginliğe sahne oluyor. Bu gerginliğin temelinde, Fransa kaptanının taktiksel rolüne dair iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları yatıyor. Bu durum, Fransız teknik direktörü, yaklaşan maçlar öncesinde durumu kontrol altına almak ve milli takımdaki istikrarı yeniden sağlamak için harekete geçmeye itiyor.

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Zidane, hücum projesinin en önemli unsurunu temsil eden Fransa Milli Takımı'nın kaptanıyla ilişkisini düzeltmeye çalışıyor; özellikle de son raporların iki taraf arasında bir uyumsuzluk hali bulunduğunu ortaya koymasının ardından. Bu durum, Altın Top ödülü için yaşanan rekabetin ardından Mbappe ile Paris Saint-Germain yıldızı takım arkadaşı Osmane Dembele arasındaki ilişkinin gerginleşmesiyle de aynı döneme denk geldi.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin aktardığı ve "Foot Mercato" ağının bu gazeteden alıntıladığı bilgilere göre, Zidane ile Mbappe arasındaki anlaşmazlığın en önemli sebeplerinden biri, teknik direktörün geçen son milli ara döneminde yaptığı taktiksel tercihlere dayanıyor. Zidane bu dönemde milli takım kaptanını sol kanat mevkisinde kullanırken, Dembele'yi santrfor mevkisinde oynatmıştı. Hücumun kalbinde oynamayı ve gol yeteneklerinden kaleye yakın bir konumda yararlanmayı tercih eden Real Madrid yıldızı ise bu durumu kabullenmedi.

Zidane, Mbappe'nin konumlanmasının oyuncu açısından ikna edici olmadığını fark etti. Bu durum, Fransa Milli Takımı kadrosunun açıklanmasının ardından yaptığı son açıklamalara da yansıdı. Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak önümüzdeki iki maçta takım kaptanını nasıl kullanacağına dair planlarından söz ederken, oyuncunun yeteneklerinden daha iyi yararlanmak ve geçmişteki teknik anlaşmazlıkların tekrarlanmasını önlemek amacıyla onu ileri uçtaki tercih ettiği mevkisine geri döndürebileceğine ima etti.

Gerginliğin sebepleri taktiksel farklılıklarla da sınırlı kalmadı. Fransız gazetesi, geçtiğimiz dönemde Zidane ile Mbappe arasındaki iletişimin azaldığını ortaya koydu ve son kamp boyunca, oyuncu sakatlığının ardından Madrid'e gitmeden önce aralarındaki görüşmelerin son derece sınırlı olduğunu açıkladı.

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"L'Equipe", bu durumun bir kısmını Mbappe'nin sağlık durumuna bağladı. Oyuncu, hastalık nedeniyle Clairefontaine merkezindeki odasında kalmak zorunda kalmış, bu da aralarındaki ilişkinin Fransa Milli Takımı'nın geleceği açısından taşıdığı öneme rağmen kendisiyle teknik direktör arasındaki doğrudan iletişim fırsatlarını azaltmıştı.

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Dikkat çeken nokta ise, iki tarafın İspanya'nın başkenti Madrid'de ikamet etmesinin de görüş birliğine yardımcı olmaması. Zidane, son dönemde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaşadığı anlaşmazlıkları aşmayı başarmış olsa da bu coğrafi yakınlık, Fransa Milli Takımı'nın kaptanıyla ilişkisini pekiştirme fırsatına dönüşmedi.

Gazete, Zidane ile Mbappe arasındaki ilişkinin henüz oyuncuyu Fransa'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps ile bir araya getiren uyumun aynısına sahip olmadığı görüşünde. Bunun farkında olan mevcut teknik direktör ise, herhangi bir anlaşmazlığın milli takımın atmosferini etkilemesinden önce işleri yeniden düzene koymak ve bu anlaşmazlıkları kontrol altına almak istiyor.

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Bu hamleler, Zidane'ın grubun saflarını birleştirmeye ve önde gelen yıldızlarıyla güçlü bir ilişki kurmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde geliyor. Zira Mbappe yalnızca milli takımın kaptanı değil, aynı zamanda hücum projesinin de temel direğini temsil ediyor. Bu da iki taraf arasındaki iletişimin düzeltilmesini önümüzdeki aşamada bir öncelik haline getiriyor.