İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, "La Roja"yı tarihte ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı.

Rodri, dün Pazar günü Arjantin'e karşı 1-0'lık zorlu galibiyette yer aldı, maçın en göze çarpan oyuncularından biri oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre, Rodri, futbol tarihinde Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Uluslar Kupası'nın yanı sıra "Ballon d'Or" ödülünü de kazanan dördüncü oyuncu oldu.

Ağ, "Rodri, futbol tarihindeki üç eski yıldızla aynı seviyeye geldi: Fransız Zinedine Zidane ve Almanlar Franz Beckenbauer ile Gerd Müller" açıklamasını yaptı.

Turnuva boyunca Rodri, İspanya'nın tüm maçlarında ritmi müthiş bir şekilde kontrol ederek muhteşem bir performans sergiledi ve turnuva tarihindeki toplam pas sayısını 1394'e çıkardı; bu, 1966'dan bu yana tüm turnuvalarda kaydedilen en yüksek rakamdır.