Zidane, hayran olduğu Mane'yi Madrid'e getirmek istiyor

İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid'in Sadio Mane'yi transfer etmek için hazırlandığını iddia etti.

, çalkantalı sezonunu henüz tamamlamadan yakın dönemde kulübü başarıdan başarıya koşturan Zinedine Zidane'ı tekrar görev başına geçirmişti.

İspanyol devinin transfer sezonu için daha önce görülmemiş bir hazırlık yapması bekleniyor.

Marca gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in yaz dönemi hedeflerinden biri de Sadio Mane.

'un başarılı forveti Mane'nin, Real Madrid teknik direktörü Zidane tarafından oldukça beğenildiği biliniyor.

France Football dergisi de Zidane'ın uzun süredir Mane'yi hayranlıkla takip ettiğini ve transfer hedeflerinden biri haline getirdiğini rapor etmişti.

Merseyside kulübü ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mane, Kırmızılar adına çıktığı 111 maçta 53 gole imza attı.