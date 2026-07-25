Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü görevini resmen üstlendiğinde, medyayla ilişkiler yürütmeye yeniden dönecek.

"L'Equipe" gazetesine göre, az konuşan ve çekingen bir kişiliğe sahip olması nedeniyle Zidane yeni bir medya sınavıyla karşı karşıya kalacak.

Birçok teknik direktör günlük basın toplantılarına ve sık sık verilen demeçlere alışkın olsa da Zidane medyayla her zaman farklı bir şekilde ilişki kurdu. Kariyerini çekingenlik üzerine inşa etti, ancak yıllar geçtikçe mesajlarını daha büyük bir netlikle iletmeyi öğrendi.

Zidane'ın yakınlarından biri, "Kelime seçimine takıntılı biri" diyor. Zira Fransız teknik direktör, kendisinden çıkan herhangi bir demecin dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarında ana başlığa dönüşebileceğinin tamamen farkında olarak, her ifadeyi dile getirmeden önce büyük bir titizlikle tartıyor.

Real Madrid'deki iki döneminde Zidane'ın basınla ilişki kurma tarzı yavaş yavaş gelişti. Başlangıçta kısa ve öz cevaplar vermeye eğilimliydi, ancak zamanla hem Fransızca hem de İspanyolca konusunda daha rahat hale geldi ve fikirlerini ile tutumlarını açıklama konusunda giderek daha yetkin oldu.

Buna rağmen, kendisini ayırt eden o çekingen tarafını asla kaybetmedi. Tartışma yaratmayı sevmez ve medyanın ön saflarında yer almaya çalışmaz; bunun yerine sonuçların kendisi adına konuşmasını tercih eder. Elde ettiği başarılar, özellikle de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kupaya taşıması, uzun konuşmalara ihtiyaç duymadan saygı görmesini sağladı.

Yeniden gündeme dönmesiyle birlikte, şimdi Fransız medyasıyla ilişkilerini tamamen farklı bir bağlamda yönetmesi gerekecek. Zira bir milli takımı çalıştırmak, kamuoyuyla sürekli iletişim halinde olmak, teknik tercihlerle ilgili soruları yanıtlamak, krizleri yönetmek ve oyuncuların performanslarını yorumlamak anlamına gelir; hem de tüm bunlar sürekli bir medya merceği altında.

Ayrıca Zidane'ın Fransa'daki özel konumu, bu sınavın büyüklüğünü katlıyor. O yalnızca yeni bir teknik direktör değil, aynı zamanda ülke tarihinin en büyük sporcularından biri. Dolayısıyla söyleyeceği her kelime analiz ve yorum konusu olacak.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk medya görünümü gerçek bir sınav olacak. Sahalardan uzak geçen 5 yılın ardından Zidane basın toplantısı kürsüsüne geri dönecek ve orada onu, sportif zorluklardan hiç de az önemli olmayan yeni bir sınav bekliyor: kelimelerini nasıl kullanacağı.

Efsanesinin bir bölümünü sessizlik üzerine inşa etmiş bir adam için, önümüzdeki dönem kendisini ayırt eden çekingenlik ile Fransa Milli Takımı'nı çalıştırma sorumluluğunun dayattığı iletişim arasında bir denge bulmasını gerektirecek.