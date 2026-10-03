Fransa Milli Takımı'nın Stade de France'a dönüşü de, Zinedine Zidane'ın Les Bleus'nün teknik direktörü olarak kendi sahasındaki ilk maçı da, Fransızların hayalini kurduğu senaryoya uygun geçmedi; zira ev sahibi ekip, net bir Fransız üstünlüğüne sahne olan ancak galibiyetin kaçırıldığı maçta İtalya karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi.

Karşılaşmanın ardından Zidane, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi, ancak oyuncularının performansını ve talimatlara bağlılığını öne çıkarmayı tercih ederek takımın beraberlikten fazlasını hak ettiğini vurguladı.

Zidane "TF1" kanalına şunları söyledi: "Oyuncular adına büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, çünkü daha iyi bir sonucu hak ediyorduk. Maçı bitirmek için fırsatlarımız oldu, ama futbol bu. Takımla gurur duyuyorum, performansları iyiydi; rakibe uyguladıkları baskı ve bireysel durumları yönetmeleri mükemmeldi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular ellerindeki her şeyi ortaya koydular ve harikaydılar, bu umut verici bir durum. Kazanamadık, ama şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Son bölümde on kişi oynamamıza rağmen, maç boyunca gerçek bir rekabet olmamasına karşın ikinci bir gol yiyebilirdik."

Fransız teknik direktör, takımının performansını övmesine rağmen bazı eksikliklerin bulunduğunu, özellikle Fransa'nın top hakimiyeti kurduğu ancak yeterli hücum tehlikesi oluşturamadığı ilk yarıda bunun görüldüğünü kabul etti.









Şöyle açıkladı: "İlk yarıda topa biz sahip olduk, ama performansımız biraz solgundu ve bunu devre arasında düzeltmeye çalıştık. Top hakimiyeti önemli, ama rakibe zarar vermek istiyorsak boşlukları değerlendirmemiz gerekiyor; bunu da ikinci yarının başında başarıyla yaptık."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "İtalya savunmacı bir anlayışla oynadı ve kontra ataklara yöneldi, ama biz dengemizi koruduk ve son dakikalar hariç büyük bir tehlike yaşamadık."

İtalya'nın beraberlik golü Fransa için acı verici bir darbe olmasına rağmen, Zidane oyuncularının plana bağlılığından, özellikle baskı ve talimatların uygulanması konusunda memnun olduğunu vurguladı.









Şöyle konuştu: "Çok memnunum. Oyunculara istediğimiz sonucu alamadığımızı, ama performanslarıyla gurur duyabileceklerini söyledim. Bunlar hazırlandığımız ve iyi bildiğimiz şeyler; planları yapıp oyuncuların bunları sahada uyguladığını görünce memnun olmaktan başka bir şey gelmiyor elimden."

Kendisine yapılan coşkulu karşılama hakkında ise şunları söyledi: "Evet, bu beni etkiledi. Galibiyeti tüm bir stada ve tüm bir millete armağan etmeyi diliyorduk. Ama bu gerçekleşmedi. Dinleneceğiz, dördüncü maçımıza hazırlanacağız ve onu kazanmaya çalışacağız."

İtalya karşısında alınan beraberlik, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana sonuç açısından ilk tökezlemesini oluşturuyor; ancak Pazartesi günü Stade de France'ta Belçika ile oynayacağı bir sonraki karşılaşma öncesinde, takımının istediği yönde ilerlediği kanaatiyle mücadeleden ayrıldı.