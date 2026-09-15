L’Équipe'in haberine göre Olivier Boscagli, Zinedine Zidane tarafından Fransa Milli Takımı'na davet edildi. Resmi kadro ise daha sonra açıklanacak.

28 yaşındaki savunmacı, Fransa'nın tüm genç milli takımlarında forma giydi ancak ülkesinin A Milli Takımı'nda henüz hiç ilk maçına çıkmadı. Bu durum şimdi değişebilir.

Boscagli, 2019 ile 2025 yılları arasında PSV'de altı yıl oynadı. Sol ayaklı stoper, geçen yaz Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Toplamda Eindhoven ekibi adına 204 maça çıktı.

Monako doğumlu oyuncu, geçen sezon Brighton'da zorlandı ve sık sık yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı, ancak artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu.

Şu ana kadar bütün maçlara ilk 11'de başlayan Boscagli, İngiltere'nin güneyinde büyük bir etki yarattı ve bu nedenle Zidane tarafından yaklaşan Uluslar Ligi maçları için seçildi.

Zidane'ın ekibi bu ayın sonunda sırasıyla Türkiye, Belçika ve İtalya ile karşılaşacak. Bu, Zidane'ın milli takım teknik direktörü olarak ilk maçı olacak.



