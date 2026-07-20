Zidane sessizliğini bozdu ve ilk kez konuştu: "Bu üçlüden çok keyif aldım"

Fransız milli takımının yeni teknik direktörü olacak Zinedine Zidane, Lamine Yamal başta olmak üzere yeni nesil futbol yıldızlarından büyük hayranlık duyduğunu açıkladı; Michael Oliisi ve Kylian Mbappé başta olmak üzere yeni nesil futbol yıldızlarına duyduğu büyük hayranlığını dile getirdi. Zidane, bu oyuncuların “bizim mahallede oynadığımız gibi oynadıklarını” vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası sırasında onları izlemekten “büyük keyif aldığını” belirtti.

Zidane’ın bu ayın başında, EA Sports video oyun markasının 2026 Dünya Kupası ve yeni nesil futbolcuları tartışmak üzere düzenlediği bir tanıtım etkinliği kapsamında David Beckham ve Zlatan Ibrahimović ile yaptığı gayri resmi sohbet sırasında yaptığı açıklamalara göre, 1998 Altın Top ödülünün sahibi şunları söyledi: "20-21 yaşları arasında, mahallede bizim oynadığımız gibi oynayan çok sayıda genç oyuncu var; sahada görmek istediğimiz de budur."

Nadiren kamuoyuna açıklama yapan Zidane ise şunları ekledi: “Onları izlemek harikaydı. Yamal, Oulissi ve Mbappé’den bahsedebiliriz. Sahada bize sundukları her şey… Maçları izlerken hepsi bize ilham veriyor, işte görmek istediğimiz şey bu, gerçekten keyif aldım.”

Zidane, Fransa milli takımının teknik direktörlüğüne atanmasını beklerken 2026 Dünya Kupası’nı büyük bir ilgiyle takip etti ve dün Pazar günü İspanya’nın Arjantin’i mağlup ettiği final maçını izlemek için MetLife Stadyumu’ndaki tribünlerde yer aldı; ardından Lamine Yamal kupayı havaya kaldırdı.

Üç efsane isim, Zidane, Beckham ve İbrahimović, Lamine Yamal’ın temsil ettiği yeni neslin olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu konusunda oybirliğiyle hemfikirdi. Bu yaz Fox Sports’ta spor yorumcusu olarak görev yapan İbrahimović şöyle konuştu: "Bana göre Lamine Yamal olağanüstü bir oyuncu. Henüz 19 yaşına girdi, ancak 16 ya da 17 yaşındayken performansı muhteşemdi; şimdiden Avrupa Şampiyonası'nı ve iki La Liga şampiyonluğunu kazandı."

David Beckham ise vatandaşı Jude Bellingham'ı Kylian Mbappé ile birlikte "yıldız" olarak nitelendirerek şunları ekledi: "Kylian'ı hep gördük, onu yeni nesille ilişkilendirmiyoruz ama o da bu neslin bir parçası. Hâlâ genç ve sahalarda uzun bir kariyeri var."

Didier Deschamps’ın, geçen Cumartesi Miami’de İngiltere ile oynanan ve 6-4’lük heyecan verici bir mağlubiyetle sonuçlanan üçüncülük maçı sonrasında Fransa milli takımından ayrılmasının ardından, Zinedine Zidane’ın yakında “Les Bleus”un başına geçmesi bekleniyor. Fransa Futbol Federasyonu’nun, Temmuz ayı sonuna kadar Zidane’ı milli takımın teknik direktörü olarak resmen atayacağı tahmin ediliyor.