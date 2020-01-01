Zidane, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formülünden memnun

Zinedine Zidane, UEFA'nın açıkladığı yeni Şampiyonlar Ligi sisteminden memnun olduğunu söylerken, uyum sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle turnuvalara ara verilmeden önce Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaştığı 'ye 2-1 mağlup olmuştu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve 'ndeki son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final yarı final ve final aşamaları "8'li Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle 'in Lizbon kentinde oynanacağı duyurmuştu.

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Zinedine Zidane, alınan bu karara pozitif baktığını ve turnuvanın tamamlanmasının en iyi yolu olduğunu söyledi:

"Özel bir durum yaşıyoruz ve her şey özel olacak. Formatın nasıl olacağını biliyoruz ancak City mücadelesinin rövanşını nerede oynayacağımız hâlâ belirsiz. Eğer Lizbon ya da Manchester'da oynanması gerekiyorsa, oynayacağız. Önemli olan sahalara tekrar geri dönebilmek ve bu nedenle mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formül gayet uygun."

Real Madrid, 'nın 29. haftasında 18 Haziran Perşembe günü sahasında ile karşılaşacak.