Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Belçika filelerini havalandıran ve Horozlar'a beraberliği bozan galibiyet golünün sahibi Bayern Münih oyuncusu yıldızı Michael Olise'ye övgüler yağdırdı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Pazartesi akşamı oynanan Belçika karşılaşmasında 88. dakikada gelen gol, Zidane'da çılgın bir sevinç patlamasına yol açtı.

Olise, 77. dakikada takım arkadaşı Bradley Barcola'nın yerine oyuna girdi ve tam 11 dakika sonra Fransa'ya Avrupa turnuvasındaki ikinci galibiyetini kazandırdı.

Zidane, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Olise hakkında şunları söyledi: "Bir savunmacıyı çalımladığını gördüm ve içimden 'gol atacak' dedim. Onu tüm benliğimle destekliyordum. O müthiş bir yetenek. Bu tür oyuncuları çok seviyorum."

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şöyle devam etti: "Oynadığında taraftarları eğlendirmek istiyor. Ama iş bununla da sınırlı değil. Oyun sezgisi çok yüksek; rakibin hareketlerini önceden tahmin ediyor, ne zaman hücum edeceğini ve ne zaman geri çekileceğini biliyor."

Teknik direktör Zidane'ın ekibi 6 puanla grup liderliğinde yer alırken, Marc van Bommel yönetimindeki Belçika ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve averajla ikinci sıradaki İtalya'nın gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Horozlar'dan ayrılan Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçmişti; söz konusu turnuvada Fransa dördüncü olmuştu.