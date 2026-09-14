Zidane, Mourinho'nun başlangıcını izliyor: Real Madrid efsanesinden çarpıcı açıklama

Real Madrid'in eski yıldızı ve teknik direktörü Fransız Zinedine Zidane, Madrid'de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix yarışına katıldığı sırada, Portekizli José Mourinho'nun kraliyet ekibiyle ortaya koyduğu çalışmayı övdü ve kulübün yeni teknik direktörünün yönetiminde iyi bir başlangıç yaşadığını vurguladı.

İspanyol "Defensa Central" sitesinin aktardığına göre, Zidane Real Madrid'in durumu hakkında kısaca konuştu, ancak takımın bu sezona yaptığı olumlu başlangıcın ardından Mourinho'ya net bir destek mesajı verdi.

Zidane şunları söyledi: "Real Madrid her zaman olduğu gibi son derece iyi bir performans sergiliyor. Mourinho takımı mükemmel bir duruma getirmeyi başardı." Bu sözlerle Portekizli teknik direktörü ve göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmayı doğrudan övdü.

Zidane'ın açıklamaları, Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 yenmesinin ardından geldi. Takım bu maçta, hakimiyet ve performansta zaman zaman düşüş yaşamasına rağmen gol atmayı sürdürdü; bunlar hâlâ Mourinho'nun geliştirmek için üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor.

Zidane'ın övgüsü, Real Madrid'in gereksinimlerini ve kulüp içindeki çalışmayı çevreleyen baskıları çok iyi bilmesi göz önünde bulundurulduğunda ayrı bir önem taşıyor; zira o takıma hem oyuncu hem de teknik direktör olarak liderlik etti ve teknik direktörlük döneminde çok sayıda yıldızı barındıran bir grubu yönetmeyi başardı.