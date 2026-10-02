Fransa Milli Takımı teknik heyeti, efsane Zinedine Zidane yönetiminde kendi sahasında çıkacağı ilk maçta, tarihi rakibi İtalya Milli Takımı karşısında oynanacak beklenen zorlu zirvede sahaya süreceği ilk 11'i resmen açıkladı.

Fransa Horozları bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkıyor; Zidane dönemine deplasmanda Türkiye ve Belçika karşısında aynı skorla, 1-0'lık iki üst üste galibiyetle yaptığı mükemmel başlangıcın ardından, şimdi kalabalık taraftarları önünde ilk ve gerçek sınav zamanı geldi.

Zidane bu maçta hız ve yetenek sahibi ürkütücü bir hücum üçlüsüne güveniyor; Ousmane Dembélé'nin önderliğinde, yanında hızla yükselen iki yetenek Olise ve Doué yer alırken, orta sahada ise yaratıcı futbolcu Cherki'nin yanında Rabiot emniyet subabı olacak.

Fransa'nın ilk 11'i, son derece etkili bir eksiklik gölgesinde geliyor: Kaptan ve bir numaralı yıldız Kylian Mbappé'nin sakatlığı. Mbappé, sakatlık nedeniyle mevcut kamptan ayrıldı.

Mbappé'nin yokluğu, Zidane döneminin başlangıcı için acı verici bir darbe niteliğinde; yalnızca sahip olduğu belirleyici gol gücü nedeniyle teknik düzeyde değil, aynı zamanda moral ve taraftar düzeyinde de. Zira Fransa taraftarları, efsane Zidane ile bir numaralı yıldızı Mbappé arasındaki ilk kucaklaşmayı Stade de France sahasında görmeyi arzuluyordu.

Zidane'ın belirlediği resmi ilk 11, cesaretini ve genç kana olan güvenini doğrular nitelikte geldi ve şu şekilde oluştu:

Kaleci: Mike Maignan.

Savunma: Pierre Kalulu - Jérémy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Trüffer.

Orta saha: Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Hücum: Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.













Buna karşılık, Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Donnarumma.

Savunma: Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Orta saha: Sandro Tonali - Nicolò Fagioli - Davide Frattesi.

Hücum: Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







