Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'na damgasını vurmak için uzun süreye ihtiyaç duymadı; sahası dışında oynadığı ilk iki maçta iki galibiyet elde ettikten sonra İtalya karşısında beraberlikle sendeledi. Ancak Horozlar'ın başındaki ilk uluslararası döneminin sonunun kendisi için özel bir his taşıdığını, oyuncularıyla iki haftadan fazla zaman geçirdiğini itiraf etti.

Zidane, Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın yönetimini devralarak oyuncuların ve taraftarların beğenisini kazanan yeni bir dönem başlattı. Hücum performansı beklenen seviyeye ulaşmasa da ilk sonuçlar umut vericiydi.

Fransa Milli Takımı, Türkiye ve Belçika karşısında 1-0'lık zorlu iki galibiyet elde ettikten sonra cuma akşamı Stade de France'ta İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Bu, takımın yeni teknik direktörü yönetiminde ilk sendelemesi oldu.

Zidane, Belçika maçı öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Beklentiler aynı, ancak fark şu ki milli takımdaki çalışma kulüptekinden farklı. Günlük çalışmadan keyif alıyordum, şimdi ise farklı bir rol üstleniyorum, fakat takımımla uyum içinde çalışma isteğim değişmedi."

Her zaman galibiyet elde etme arzusu taşımasına rağmen yeni projesinin zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zidane, şöyle devam etti: "Her zaman kazanmak istiyoruz, çünkü biz rekabetçiyiz. En önemlisi maçlara iyi hazırlanmak ve sahada rahat hissetmek. Şu ana kadar gördüğüm zihniyetten çok memnunum."









Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Net inançlarım var, Fransa Milli Takımı'nı seviyorum ve üst düzey oyunculara sahibim, ancak bunun zaman alacağını biliyorum. Gördüğüm şeyden çok mutluyum."

Zidane, uluslararası ara dönemin sonu yaklaşırken duyduğu üzüntüyü gizlemedi ve şunları söyledi: "Oyuncularla 15 gün geçirmek harikaydı ve bu dönemin sona ermesinden dolayı biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Kamptan mutlu ayrılabilmemiz için önümüzde hâlâ son bir çaba var."

Fransa Milli Takımı'nda yerleştirmeye çalıştığı teknik vizyonu ve çalışma şeklinden bahseden Zidane, Paris Saint-Germain'in mevcut deneyiminin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu açıkladı. Paris ekibini öne çıkaran hücum anlayışı ve ileride uygulanan baskı bu durumun arkasında yatan sebep.

Zidane şöyle konuştu: "Kesinlikle, çok ilham veriyor. Onlar hücum odaklı bir takım, topu rakipten kapmaya çalışmak için sahanın ileri bölgelerinde sert bir baskı uyguluyorlar. Topu kovalamak değil, ona sahip olmak istiyorlar."

Şunları ekledi: "Ben bir oyun kurucuydum ve topa sahip olmaya bayılırdım. Sadece verimsiz bir top hâkimiyeti istemiyoruz; sahanın son üçte birlik bölümünde hızlı bir şekilde ataklanabilmek istiyoruz. Ve bu mutlaka gelecek."









Zidane'ın, bu dönemde oynanması planlanan dört maç boyunca mümkün olduğunca çok sayıda oyuncusuna şans verme isteği doğrultusunda, Belçika karşısında Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda birkaç değişiklik yapmaya hazırlandığı görülüyor.

Zidane, kapsamlı değişiklik yapma ihtimaline ilişkin olarak şunları söyledi: "Evet, daha önce yaptığımız gibi değişiklikler olacak. Dört maçımız var, bu nedenle bu maçlar boyunca düzenlemeler ve belki birkaç ek değişiklik yapacağız."

Şöyle açıkladı: "Cuma günü oynadık ve şimdi maçın arifesindeyiz, dolayısıyla sadece kazanmak için herhangi bir şey yapmamalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak 23 oyuncumuzun tamamıyla. Evet, birkaç ek değişiklik olacak."

Zidane, önceki karşılaşmadaki 1-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak için istekli olan Belçika Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Belçika, son maça Türkiye karşısında aldığı büyük galibiyetin ardından yüksek moralle çıkmıştı.

Fransız teknik direktör, ilk uluslararası dönemini yeni bir galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Bu, Horozlar'ın yönetimini devralmasından bu yana Stade de France'taki ilk galibiyeti olacak ve böylece yeni projesini kararlılık ve güvenle inşa etmeyi sürdürecek.