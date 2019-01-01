Zidane: Kesinlikle santrfor almayacağız

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 0-0 biten Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'nın 18. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalan 'de teknik direktör Zinedine Zidane maç sonu değerlendirmeler yaptı.

Toni Kroos, Nacho ve Luka Jovic'in şutları direkten dönerken Real Madrid yakaladığı birçok şansı değerlendirmekte zorlandı. Bilbao maçıyla bu sezon dördüncü kez golsüz berabere kalan takımının ara transfer döneminde santrfor alma ihtimali olup olmadığı sorulduğunda Zidane şu cevabı verdi:

"Kesinlikle hayır. Bir santrfora ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."

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"Bu durum beni sinir ediyor. Oyuncularım sahaya her şeylerini koydu. Ben maçın olumlu yönlerine ve iyi yaptığımız şeylere bakıyorum. Son 3 maçtan 9 puan almak varken yalnızca 3 puan toplamak yeterli değil. Böyle bir maçta pozisyona girip de gol atamadığımız zaman ben, oyuncular adına sinirleniyorum. Sarf ettiğimiz efor ve fırsatımız varken gol atamadığımız için sinirleniyorum."

"Eğer pozisyona giriyorsanız bunları gole çevirmek zorundasınız. Son 3 maçta topa daha fazla sahip olan bizdik ama çok az gol attık. Bunun şanssızlıkla veya inancımızı yitirmiş olmamızla bir ilgisi yok. Burada önemli olan pozisyon yaratmak. Birçok pozisyona girdik ve bunları yapmaya devam edeceğiz; eninde sonunda o top kaleye girecek. Şimdi gol atamıyoruz diye başımızı öne eğecek değiliz. Güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünmeliyiz. Bu seneyi biraz yavan bitiriyoruz ancak 2020'yi dört gözle bekliyoruz. Az gol atmak bence problem değil. Sakiniz, son 3-4 ayda yaptığımız şeyler gayet iyiydi."