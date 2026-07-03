Zidane kaleyi koruyor, Mahrez ise hücumu yönetiyor... Cezayir'in İsviçre maçı için resmi kadrosu

Cezayir Milli Takımı teknik ekibi, bugün akşam 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında İsviçre ile oynayacağı maçta sahaya çıkacak ilk 11’i açıkladı. Bu merakla beklenen karşılaşma, ortaklaşa düzenlenen turnuvanın stadyumlarından birinde oynanacak.

Cezayir Milli Takımı, forvet hattını yönetme konusunda kaptanı Riyad Mahrez’in tecrübesine ve orta saha üçlüsü Aouar, Chaibi ve Ben Taleb’in dinamizmine güveniyor. Taktiksel disiplinleriyle tanınan İsviçre Milli Takımı karşısında zorlu bir sınavda ise “Yeşiller”in kalesini korumak görevi Luka Zidane’a düşüyor.

Kaleci: Luka Zidane.

Defans: İssa Mandi - Ryan Ait Nouri - Rafik Belghali - Rami Ben Sebaïni.

Orta saha: Ramiz Zerouki - Hossam Aouar - Fares Chaibi - Nabil Ben Taleb - İbrahim Maza.

Forvet: Riyad Mahrez.

Cezayir milli takımı, her iki takımın teknik seviyelerinin birbirine yakın olması ve Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etme konusundaki ortak hedefleri nedeniyle bu turun en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen bu karşılaşmada, son 16 turuna yükselmesini garantileyecek olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

İsviçre milli takımının kadrosu ise şu şekilde:

Kaleci: Gregor Kobel.

Defans: Nico Elvedi - Manuel Akanji - Ricardo Rodríguez.

Orta saha: Denis Zakaria - Remo Freuler - Johan Manzambi - Granit Xhaka.

Forvet: Breel Embolo - Dan Ndoye - Robin Vargas.