Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İspanya İkinci Ligi'ndeki bir maçta rakip takımın kalecisiyle çarpışmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu bu hafta hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları için kadrosunu açıkladığı basın toplantısında, olaydan büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, futbol sahalarında böyle bir manzara görmenin son derece acı verici olduğunu vurguladı.

Fransız teknik adam şunları ekledi: "Yaşananlar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Çok etkilendim, hatta tüylerim ürperdi; insan bir futbol sahasında böyle bir şey görmeyi asla istemez."

Zidane, hayatını kaybeden oyuncunun ailesine bir taziye mesajı iletti ve böyle bir trajedinin bir daha yaşanmamasını umduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Her şeyden önce, ailesi için büyük bir üzüntü duyuyorum. Yaşadığım sürece bir futbol sahasında böyle bir şeyi bir daha görmek istemiyorum."