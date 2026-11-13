Zidane'ın takımında neler oluyor? Fransa'nın Türkiye maçı hazırlıklarını sarsan yeni kriz

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının Türkiye maçı hazırlıkları sırasında yeni bir organizasyon sorunuyla karşılaştı. Bordeaux kentinde yapılması planlanan antrenmanın başlangıcı, spor malzemelerinin belirlenen saatte ulaşmaması nedeniyle gecikti.

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Bu olay, milli takımın İtalya'ya yaptığı ve Fransız teknik direktörün yönetimindeki ilk mağlubiyete sahne olan seyahatine eşlik eden lojistik sorunlardan birkaç gün sonra meydana geldi.

Fransız “RMC Sport” ağının haberine göre, Fransa Millî Takımı kafilesi, Avrupa Uluslar Ligi'nin bir önceki hafta oynanan maçında perşembe akşamı İtalya'ya 3-1 mağlup olmasının ardından İtalya'dan ayrılarak, Türkiye ile yapacağı karşılaşmaya hazırlanmak üzere cuma günü Bordeaux'ya ulaştı.

Oyuncuların bir sonraki maça ev sahipliği yapacak olan Matmut Atlantique Stadı'nda akşam saat altıda antrenman yapmaları planlanıyordu; ancak ekipmanların Clairefontaine merkezinden Bordeaux'ya taşınmasındaki bir sorun nedeniyle antrenman gecikti.

Gerekli teçhizatın belirlenen zamanda ulaşmaması, teknik ekibi düzenlemelerini değiştirmek ve antrenmanın başlangıcını akşam saat yediye ertelemek zorunda bıraktı. Bu da özellikle Zidane'ın teknik sorumluluğu devralmasından bu yana bu tür sorunların yinelenmesiyle birlikte, Fransa Millî Takımı içindeki organizasyonel yönlere ilişkin soru işaretleri doğuran yeni bir olay oldu.

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Fransa Millî Takımı, Michael Olise'nin kaydettiği golle öne geçmesine rağmen, ev sahibinin geri dönüp karşılaşmayı üçe bir kazanmasının ardından, Zidane yönetiminde İtalya karşısında ilk mağlubiyetini almıştı.

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Sonuca rağmen Fransız teknik direktör, mağlubiyetle fazla meşgul görünmedi; dikkatini hızla, Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasındaki son durak olan Türkiye karşılaşmasına yöneltti.

Ancak bu son kriz, Fransa Millî Takımı kafilesinin mevcut kamp döneminde karşılaştığı ilk kriz değildi; zira takımın İtalya'ya yaptığı seyahat, oyuncuların ailelerinin seyahat düzenlemelerine ilişkin sorunlara sahne olmuş, bu da milli takımın bazı oyuncularında rahatsızlık yaratmış ve İtalya karşılaşması öncesinde seyahatin havasını gölgelemişti.

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Bu gelişmeler, Zidane'ın milli takımdaki döneminin başından beri ortaya çıkan organizasyonel sorunların bir uzantısı olarak geldi; nitekim geçen eylül ve ekim kampları, oyuncuların teçhizatlarıyla ilgili bazı karışıklıklara sahne olmuştu. Bunların arasında kramponlar, çoraplar ve köşe bayrağı da vardı. Bu ayrıntılar, Real Madrid'in eski teknik direktörünün Fransa Millî Takımı'nın başına dönüşü sırasında bazı düzenlemelerin aksamasına neden olmuştu.

Fransa Futbol Federasyonu, organizasyonel düzenlemelerin hazır olduğundan emin olmak ve önceki kamplarda ortaya çıkan eksiklikleri gidermek amacıyla geçen pazar günü bir toplantı düzenlemişti; ancak ekipmanların Bordeaux'ya geç ulaşması, bu adımlara rağmen bazı sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

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Lojistik yönler teknik ekip ve oyuncular için tekrarlayan bir rahatsızlık kaynağı hâline gelirken, Zidane bu karışıklıkları aşmayı ve pazar günü oynanması planlanan Türkiye karşılaşmasına odaklanmayı umuyor. Grup aşamasının sonu yaklaşırken, milli takımın saha dışındaki herhangi bir engelden uzak bir şekilde maça hazırlanmasına yardımcı olacak istikrarlı bir ortam sağlanması ihtiyacı öne çıkıyor.