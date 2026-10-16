Fransız futbolunun efsanesi Zinedine Zidane'ın en küçük oğlu Elyaz Zidane, babasıyla sürekli yapılan karşılaştırmalardan uzak durarak sahalarda kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Genç futbolcu, futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin ismini taşımanın getirdiği baskıya rağmen kendi kariyerini inşa etmek istediğini vurguluyor.

Elyaz, "Le Parisien" gazetesine verdiği röportajda, formasında soyadı yerine ilk adını kullanmayı tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Real Betis'te formamda "Elyaz" ismi yazılıydı. Gerçek ismimin arkasına saklanmak gibi bir niyetim olmaksızın, bu geleneği sürdürmek istedim."

Şunları ekledi: "Futbol her zaman ailemizin ayrılmaz bir parçası oldu. Küçüklüğümden beri bu dünyanın içinde büyüdüğüm için babamın izinden gitmek istemem çok doğaldı, ancak ben kendi hikâyemi yazmak istiyorum."

Zidane'ın oğlu, babası çapında bir efsanenin evladı olmanın olumlu yönleri olduğu gibi daha zorlu yönleri de bulunduğunu, özellikle sürekli yapılan karşılaştırmalar ve performansının daha fazla mercek altına alınması nedeniyle bunun zorlayıcı olduğunu itiraf etti: "Gençken en önemli şey, sürekli gözetim altında olmadan gelişebilmektir ve bu benim için biraz zor oldu."

Elyaz, şöhretin ve aile isminin getirdiği zorluklara rağmen kendisine birçok tavsiye veren ve her zaman destek olmaya özen gösteren babasıyla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

20 yaşındaki Elyaz, Kızılyıldız'a katılmasının ardından kariyerinde yeni bir aşamaya giriyor. Genç oyuncu, büyük bir taraftar desteğine sahip köklü bir kulüpte forma giymekten mutlu olduğunu belirterek, bu transferi hedeflerine ulaşma yolunda doğru bir adım olarak gördüğünü vurguladı.

Futbolcu, İspanya'da geçirdiği gelişim yıllarının futbol altyapısını oluşturduğunu, ancak Fransız zihniyetini de edinmek istediğini ifade etti. Kendisine ek baskılar yüklemek istemediğini, sahada ortaya koyduğu oyuna odaklanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Elyaz sözlerini, şu anki hedefinin Kızılyıldız'da elinden gelenin en iyisini ortaya koymak, sürekli gelişmek ve takımının kazanmasına yardımcı olmak olduğunu belirterek tamamladı; geleceğine dair diğer adımları ise önümüzdeki günlerin göstereceğine bıraktı.