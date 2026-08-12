Salzburg'un ev sahipliği yaptığı yeni bir futbol gecesinde İspanyol Luis Enrique, Fransız devi Paris Saint-Germain ile yeni bir kupa daha kazanarak yuvarlak topun büyüleyici dünyasında tesadüflere ya da geçici sıçramalara inanmadığını kanıtladı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, bugün çarşamba akşamı Avusturya'nın Salzburg şehrindeki "Red Bull Arena" stadında oynanan maçta İngiliz Aston Villa'yı (2-1) mağlup ederek üst üste ikinci sezon Avrupa Süper Kupası'nı kaldırdı.

Böylece Enrique, Saint-Germain'e bu turnuvadaki ikinci kupasını ekleyerek Paris'in kıtasal hakimiyetini üst üste pekiştirdi ve adını, başta Fransız Zinedine Zidane olmak üzere Kıta Avrupası'nın efsanevi teknik adamlarının yanına yazdırdı.

Bu zafer, Prensler Bahçesi'nin kasalarına eklenen yeni bir kupadan ibaret değil; aksine Avrupa'da "olağanüstü bir dönemin" şekillendiğinin resmi bir ilanı niteliğinde. Bu tablo, Zinedine Zidane'ın yönetiminde yaşanan ünlü Madrid hakimiyeti dönemini (2016-2018) akıllara getiriyor. O dönemde Zidane, üst üste 2 Avrupa Süper Kupası'yla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kupa kazanmıştı.

Bireysellikten çelikten kolektif sisteme

Enrique'nin serüvenindeki gerçek başarı, bu zaferi inşa etme biçiminde yatıyor. Zinedine Zidane, Ocak 2016'da Rafa Benitez'in yerine Real Madrid'in dizginlerini eline aldığında; başta Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos ve Luka Modric olmak üzere yıldızlarla dolu, her yönüyle eksiksiz bir kadro buldu.

Zidane'ın o dönemki dehası "yıldızları yönetmek", psikolojik dinginliği sağlamak ve takımın çıkarını ön planda tutmakta yatıyordu; başarılar da bunun ardından geldi.

Tam tersine Enrique, Paris Saint-Germain'i 2023 yazında; Lionel Messi ve Neymar da Silva gibi isimlerin, ardından da Kylian Mbappe'nin döneminin sona ermesiyle çöken büyük yıldızlar projesinin enkazının ortasında devraldı.

Enrique sorumluluktan kaçmadı; aksine "gol yıldızlarının" ayrılığını yüksek pres ve mutlak taktiksel bağlılık üzerine kurulu sert bir kolektif sistem inşa etmek için değerlendirdi. Böylece Paris, bireysel çözümlere dayanan bir takımdan acımasız bir makineye dönüştü.

Zidane'ın mucizesi ve Enrique'nin hayali

Avrupa futbolunun yakın tarihinde Zidane, Real Madrid'i üst üste üç kez (2016, 2017 ve 2018) UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyarak tarih yazdı.

Enrique ise bu mucizevi kavramı Fransa'da yeniden canlandırdı; Paris Saint-Germain'i, finalde başta Arsenal olmak üzere kıtanın devlerini deviren taktiksel bir destan sonrasında üst üste iki kez (2025 ve 2026) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı.

Kıtasal zirveye üst üste iki kez ulaşmış bir takıma, sezonun başında Avrupa Süper Kupası gibi bir maçı tüm gücüyle oynaması için büyük motivasyonlar sağlamak asla kolay değil.

İşte tam da burada teknik adamların güçlü liderlik kişiliği öne çıkıyor. Zidane, oyuncularına son dakikaya kadar geri dönüş ve sert mücadele kültürünü aşıladığı gibi; Paris Saint-Germain de Enrique ile birlikte final mücadelelerini yönetmede ve büyük maçların baskısıyla baş etmede aynı etkinlikle olağanüstü bir sağlamlık ve yetenek sergiledi.





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Rakamların imparatorluğu: Enrique, Zidane'a rakip oluyor

Bu gece Avrupa Süper Kupası'nı ekleyen Enrique, yalnızca Paris'in başarılarını eşitlemekle kalmıyor; aynı zamanda Avrupa'daki teknik adamların tarihi efsaneler kalesine de adım atıyor.

Enrique daha önce teknik direktörlük kariyerinde üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmıştı: Barcelona ile 2015, Paris ile 2025 ve 2026. Böylece Zinedine Zidane, Pep Guardiola ve Bob Paisley'nin rakamına eşitlendi.

Enrique ayrıca Avrupa Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını üst üste yıllarda elinde tutan teknik adamlar listesine Arrigo Sacchi ve Zinedine Zidane'ın yanında katıldı.

Çelik kişilik ve medya baskısını alt etmek

Zidane ile Enrique arasındaki en derin benzerlik, baskı altındaki sükunet ve kontrolde somutlaşıyor. Zidane, medyayla tüm krizleri soğuran bir dinginlikle ilgilenirken; Enrique, zorlu Fransız medyasıyla manevraya başvurmayan kararlı bir kişilikle ilgileniyor.

Zidane'ın yıldızların gururunu akıllıca yönetmesi ile taktiksel dengeyi geliştirmesi arasında, Enrique'nin büyük isimler olmadan bir takım kurma yönündeki kapsamlı devrimi arasında; İspanyol teknik adam bu gece Paris'in hakimiyetinin artık geçici bir sıçrama olmadığını, aksine kazanma kültürünü kökleştiren sürdürülebilir bir futbol imparatorluğu olduğunu kanıtladı. Böylece "Zizou"nun artık Kıta Avrupası'nın semasında tek başına ötmediğini teyit etti.