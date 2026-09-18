Zinedine Zidane liderliğindeki Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik ekibine katılan doktor Marc Rétali, kadrodan sürpriz bir şekilde çıkarılmasının ardından sessizliğini bozarak, Fransa Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezanın abartılı olduğunu vurguladı.

Fransa Federasyonu, 13 Ağustos'ta Rétali'nin "Horozlar"ın teknik ekibindeki sağlık kadrosuna atandığını açıklamış, ancak yalnızca iki gün sonra, atandığı gün "RMC Sport" ile yaptığı bir röportaj nedeniyle iki taraf arasındaki iş birliğinin sürmeyeceğini kendisine bildirmişti.

Fransa Federasyonu, Rétali'nin "gizlilik yükümlülüğünü ihlal ettiğini" değerlendirdi ve bu nedenle onun yerine Serge Isidoro'yu getirdi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı "Dernières Nouvelles d'Alsace" gazetesine yaptığı açıklamalarda Rétali, temel olarak cezanın yaşananlarla orantısız olduğuna odaklandı ve medyaya konuştuğunda federasyonla sözleşmesini henüz imzalamamış olduğuna dikkat çekti.

Şunları söyledi: "Gazeteciler benimle iletişime geçtiğinde sözleşmemi henüz imzalamamıştım."

"Sarı kartı hak ediyordum"

Rétali, dikkatli olması gerektiği yönünde tavsiyeler aldığını kabul etti, ancak bunlardan medyaya açıklama yapmaya yönelik kesin bir yasak olduğunu anlamadığını vurguladı.

Şunları ifade etti: "Bu, bir sarı kartı, bir cezayı ya da bir uyarıyı hak ederdi, ama tamamen dışlanmayı değil."

Doktor, sözleşmesini ancak 14 Ağustos akşamı, yani yaptığı röportajın ertesi günü aldığını, medyaya karşı ihtiyat yükümlülüğüne ilişkin kesin bir maddenin varlığını ise ancak sözleşme kendisine ulaştığında fark ettiğini açıkladı.

Hemen ertesi gün ise adının Zinedine Zidane'ın teknik ekibinden kesin olarak çıkarıldığını öğrendi.

"Herhangi bir hassas bilgi vermedim"

Rétali, olayın Fransa Milli Takımı ve Zidane ile bağlantılı olmasının ona alışılmışın ötesinde bir yankı kazandırdığı görüşünde: "Fransa Milli Takımı ve Zinedine Zidane'dan söz edildiği anda mesele son derece geniş bir yankı buluyor."

Röportaj sırasında herhangi bir hassas bilgi ifşa etmediğinin altını çizen Rétali, Sochaux kulübüyle 20 yıla uzanan tecrübesinin yanı sıra bir dizi profesyonel bisiklet takımıyla yaptığı çalışmalara dayandığını belirtti.

Rétali, dışlanma kararına rağmen artık bu sayfayı kapatmak istediğini, aynı zamanda kendi kişisel imajını ve ailesinin imajını savunmaya özen gösterdiğini vurguladı.

Doktor, konumu itibarıyla, Fransa Federasyonu'nun bu kararıyla yeni teknik ekibin oluşumundan itibaren net bir mesaj vermek istediği ve kurumun onu, kurallarını dayatmak istediği bir "örnek" haline getirdiği görüşünde.

Şunları söyledi: "Evet, beni ibret verici bir örnek yaptılar."

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Fransa Milli Takımı, Zidane liderliğindeki yeni dönemi başlatmaya hazırlanıyor; UEFA Uluslar Ligi yolculuğunun başlangıcında 4 maç oynayacak.

Horozlar, 25 Eylül'de Türkiye ile, ardından aynı ayın 29'unda Belçika ile karşılaşacak; 2 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek ve 5 Ekim'de Fransa topraklarında Belçika'ya karşı oynayacağı bir başka maçla karşılaşmalarını tamamlayacak.