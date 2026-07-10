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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Zidane'ın ısırığından bu yana ilk kez... İspanya için Dünya Kupası'nda tarihi bir olay

İspanya - Belçika
İspanya
Belçika
Dünya Kupası
C. De Ketelaere
Z. Zidane
Fransa - BLN
Fransa
İspanya
Belçika
ABD
Fransa

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk golünü yedi

Charles de Ketteler, bugün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya karşısında (1-1) 41. dakikada Belçika milli takımı için beraberlik golünü attı ve iki tarihi başarıya imza attı.

De Keteler, 2006 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın İspanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Fransız efsane Zinedine Zidane'ın başardığından bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında penaltı dışında İspanya kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.

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Ayrıca, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın forveti Dünya Kupası eleme turlarındaki gol sayısını 3'e çıkararak, bu aşamalarda en çok gol atan Belçikalı oyuncu rekorunu, takım arkadaşı Romelu Lukaku'nun adına kayıtlı olan rekorla eşitledi.

Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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İspanya
ESP

Fabian Ruiz, 30. dakikada tecrübeli kaleci Thibaut Courtois’in sektirdiği topu takip ederek İspanya’yı öne geçirdi.


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