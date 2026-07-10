Zidane'ın ısırığından bu yana ilk kez... İspanya için Dünya Kupası'nda tarihi bir olay

Charles de Ketteler, bugün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya karşısında (1-1) 41. dakikada Belçika milli takımı için beraberlik golünü attı ve iki tarihi başarıya imza attı.

De Keteler, 2006 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın İspanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Fransız efsane Zinedine Zidane'ın başardığından bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında penaltı dışında İspanya kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca okuyun

Hakimi, Dünya Kupası'nda Senegali'nin rekorunu egale etti

Videoyla... Mbappé: Hakimi sahada arkadaşım değil... Yaralanmamın nedeni bu

Ayrıca, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın forveti Dünya Kupası eleme turlarındaki gol sayısını 3'e çıkararak, bu aşamalarda en çok gol atan Belçikalı oyuncu rekorunu, takım arkadaşı Romelu Lukaku'nun adına kayıtlı olan rekorla eşitledi.

Fabian Ruiz, 30. dakikada tecrübeli kaleci Thibaut Courtois’in sektirdiği topu takip ederek İspanya’yı öne geçirdi.



