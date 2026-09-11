Fransa Milli Takımı'nın ön listesi bu hafta büyük ilgi görüyor; teknik direktör Zinedine Zidane'ın önümüzdeki cuma resmen açıklanması beklenen ilk listesinde yer alması muhtemel birçok oyuncunun isimleri ortaya çıktı.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre ön listede, Rennes forveti Esteban Lepaul, Paris FC oyuncusu Pablo Pagis ve Lens defans oyuncusu Ismaïlo Ganiou gibi görece alışılmadık isimler yer aldı.

Ancak ön listede bulunmaları, 25 Eylül'de Türkiye, 28 Eylül'de Belçika, 2 Ekim'de İtalya ve ardından 5 Ekim'de yeniden Belçika ile oynanacak önümüzdeki Uluslar Ligi maçlarını oynayacak nihai listeye çağrılacaklarının garantisi anlamına gelmiyor.

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Ön liste yaklaşık 50 oyuncudan oluşuyor ve bu yeni bir uygulama değil; federasyonlar, resmi listenin açıklanmasından yaklaşık 15 gün önce, listeye dahil edilen oyuncuları kulüplere bildirmekle yükümlü.

Tüm isimler çağrılmaya uygun, ancak "L'Équipe"e göre ön listede yer almak ile fiilen Clairefontaine'deki milli takım kampına katılmak arasında büyük fark var.

Yine de bu listeler oyuncular için özel bir önem taşıyor, çünkü teknik ekibin onları takip ettiğini ve seviyeleriyle ilgilendiğini ortaya koyuyor; ayrıca birinin ilk kez milli takım formasını giymeye yaklaştığının bir işareti de olabilir.

Kulüpler bazen oyunculara haber vermiyor

Bir oyuncu menajeri şöyle konuştu: "Kulüpler bazen birkaç ön çağrının ardından oyuncuya bildirmeyi bırakıyor, sonra kimsenin beklemediği bir anda davetin gerçek bir çağrıya dönüştüğü gün geliyor."

Bilgi kulüplere yalnızca milli ara dönemini düzenlemek amacıyla gönderiliyor; oyunculara bunu bildirip bildirmemek ise kulüplerin inisiyatifinde.

Fransa Ligi'nden bir yetkili şöyle açıkladı: "Federasyonların yazışmalarını takım menajeri veya sekreterlik ele alıyor. Eğer oyuncu ön çağrılara alışkınsa, ona haber vermiyoruz. Genel olarak yalnızca ilk kez olduğunda, özellikle oyuncunun kendisi her aradan önce soruyorsa haberi iletiyoruz."

Sürpriz, nihai listenin açıklandığı güne kadar mümkün olmaya devam ediyor; bir başka menajer şöyle dedi: "Evet, temsil ettiğim birçok oyuncuda bu yaşandı. Ayrıca sürekli ön listeye dahil edilip hiç çağrılmayanlar da var; bu yaygın bir durum çünkü ön listeler pek fazla değişmiyor. Kulüpler bazen ön çağrının tekrarlanmasının ardından uyarıda bulunmayı bırakıyor, sonra davetin aniden gerçek bir çağrıya dönüştüğü gün geliyor."

Fransız gazetesi şöyle bitirdi: "Her hâlükârda, Fransa Milli Takımı'nın ön listesinde ilk kez yer almak, doğrudan resmi bir çağrıya dönüşmese bile, oyuncunun teknik ekibin ilgi alanına girdiğinin önemli bir göstergesi olmaya devam ediyor."

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