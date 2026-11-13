Fransa Milli Takımı'nın perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı aldığı 3-1'lik yenilgi, Zinedine Zidane ve oyuncuları için sadece saha içi bir aksaklık değildi. Zira maçın ardından gelen saatler, Milano gecesinin karmaşasını daha da artıran bazı lojistik sorunlarla aynı zamanda, Fransa kampındaki hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

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Fransa Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibin, yenilgiyi bir kriz olarak ele almama konusundaki özenine rağmen, San Siro Stadı'nın koridorlarındaki atmosfer, Zidane dönemindeki ilk mağlubiyetten duyulan rahatsızlığın boyutunu yansıttı.

Fransız RMC ağına göre, maçın ardından bazı oyuncularda hayal kırıklığının izleri açıkça görüldü; milli takımın bazı oyuncuları soyunma odasını başları öne eğik şekilde terk ederken, Malo Gusto maçtaki performansından dolayı son derece etkilenmiş görünüyordu.

Ayrıca Rayan Cherki de öfkeli ve suratı asık bir halde görüldü; bu, maç boyunca ortaya çıkan bazı gerginliklerin devamı niteliğindeydi. Bunlardan biri de İtalya Milli Takımı'nın beraberliği yakaladıktan sonra inisiyatifi yeniden eline almaya başladığı dönemde, ilk yarının sonunda takım arkadaşı Bradley Barcola ile yaşadığı bir anlaşmazlıktı.

Böylece Fransa kafilesi, pazar günü Bordeaux'da oynanacak Türkiye maçına hızla yönelmeden önce birçok soru işaretiyle Milano'dan ayrıldı. Söz konusu maçta beraberlik, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemek için yeterli olacak.

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Upamecano'nun yokluğu ve Doue için endişe verici bir sakatlık

Zidane, bir sonraki maçta "kişisel nedenlerden" dolayı Münih'e dönmek üzere izin alan Dayot Upamecano'nun hizmetinden yoksun kalacak.

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Bayern Münih'in savunma oyuncusu İtalya karşılaşmasında en iyi halinde olmasa da, ani ayrılışı, Fransa Milli Takımı'nı vuran uzun bir eksikler listesinin gölgesinde Zidane'ın başa çıkması gereken yeni bir yokluğu temsil ediyor.

Zidane, maç öncesinde eksiklerin çokluğunu "bir teknik direktör için berbat" bir durum olarak nitelendirmiş; bu sözlerle İtalya karşılaşması öncesinde yaşadığı zorlukların boyutuna işaret etmişti.

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Öte yandan tüm gözler, Paris Saint-Germain forveti Desire Doue'nin durumuna da çevrilmiş durumda. Zira oyuncu, maç sırasında Davide Frattesi'den dirsekle sert bir darbe aldı; bu darbe ağzından kanamasına ve dişlerinden birinin yerinden oynamasına neden oldu.

Doue, özellikle Frattesi'nin bu olay nedeniyle herhangi bir kart görmemesine öfkesini belli etti; ardından Fransa Milli Takımı'nın sağlık ekibi maçın bitiminin ardından sakatlığıyla ilgilendi.

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Fransa Milli Takımı sağlık ekibi, oyuncunun durumunun iyi olduğunu açıklayarak dişin "sabitlendiğini" ve Doue'nin cuma öğle saatlerinde bir diş hekimi tarafından muayene edileceğini belirtti.

Zidane, oyuncularını medyaya karşı koruyor

Bu atmosferin gölgesinde Fransa Milli Takımı, Türkiye karşısında Kylian Mbappe'yi hücum hattına yeniden kazanmayı umuyor.

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Milli takımın kaptanı, uyluğundaki ağrılar nedeniyle maç kadrosunda yer almamış, ancak İtalya karşılaşmasında yedek kulübesinde kalmıştı. Zidane ise Real Madrid forvetinin bir sonraki maçta oynama ihtimaline dair iyimserliğini dile getirdi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Zidane, oyuncularına açıkça herhangi bir eleştiri yöneltmekten kaçındı; mağlubiyete rağmen grubu korumayı ve olumlu yanlara vurgu yapmayı tercih etti.

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Fransız teknik direktör özellikle Malo Gusto'yu savundu ve bek oyuncularının performansını eleştirmeye yanaşmadı; ayrıca Michael Olise'in performansındaki olumlu yanlara odaklandı.

Milli takımın sahada bir lidere ihtiyaç duyup duymadığı sorulduğunda ise olumsuz yanıt verdi; oyuncularının maç boyunca güç ve karakter gösteremediği fikrini de reddetti.

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Oyuncuların kendileri de aynı yaklaşımı benimsedi; Adrien Rabiot ve Lucas Da Cunha, mağlubiyete bir öğrenme sürecinin parçası olarak bakmanın ve hızla bir sonraki maça odaklanmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Rabiot: Tecrübe eksikliği olanların bir kısmını açıklıyor

Fransa oyuncuları, maçın koşullarının takımı vuran eksikliklerin boyutundan ayrı düşünülmemesi gerektiğini düşünüyor; ayrıca Zidane'ın uluslararası tecrübesi az çok sayıda genç oyuncuya dayandığına da dikkat çekiyorlar.

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Rabiot maçtan sonra, Zidane'ın daha az tecrübeye sahip birçok genç oyuncuyu sahaya sürdüğünü söyledi ve futbolun doğasının, İtalya karşısında yaşanan bazı şeyleri bununla açıklayabileceğini ekledi.

Fransa kampında şu an hedeflenen şey, aşırı tepki vermemek ve mağlubiyeti her şeyi yeniden gözden geçirmek için bir neden olarak görmemek; bunun yerine maçta ortaya çıkan hataları analiz etmek.

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Rapora göre Zidane, önüne iki temel eksen koyuyor: maçın bazı bölümlerinde ortaya çıkan savunmadaki kırılganlık ve maç ilerledikçe takım organizasyonunun kademeli olarak gerilemesi.

Lojistik sorunlar perde arkasındaki gerginliği artırıyor

Fransa'nın İtalya'ya yaptığı seyahate eşlik eden sorunlar teknik boyutla sınırlı kalmadı; zira seyahat sırasında oyuncuların ailelerinin uçakla seyahatine ilişkin bazı karışıklıklar da yaşandı ve bu durum milli takımın bazı oyuncularında rahatsızlığa yol açtı.

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Pazar günü Fransa Futbol Federasyonu bünyesinde, düzenlemelerin hazır olduğundan emin olmak ve bir önceki kampta yaşanan hataların tekrarlanmasını önlemek amacıyla bir lojistik toplantı yapılmıştı; ancak bazı sorunlar Milano seyahati sırasında yeniden ortaya çıktı.

Rapora göre, teknik ekibin bazı üyeleri takım menajeri Laurent George'un çalışmasından duydukları hoşnutsuzluğu bir kez daha dile getirdi; bu durum George'un kulağına ulaştı ve kamp atmosferindeki gerginliğin artmasına yol açtı.

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Ayrıca ekipman sorumlusu Bastien Girault hâlâ hastalık iznindeydi.