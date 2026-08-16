Lens, pazar akşamı Bollaert-Delelis Stadı'nda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek takıma ağır bir darbe indirdi ve 2026 Fransa Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanmasının ardından sadece birkaç gün sonra maça çıktı ve Fransa Ligi mücadelesinin başlamasından önce yeni bir kupayı daha kazanmayı hedefledi. Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

Paris maça hücum ağırlıklı başladı ve birden fazla pozisyonda gole yaklaştı, ancak Lens'in savunması ve kalecisi Risser, Kvaratskhelia, Doué ve Aklyoush'un girişimlerine karşı direndi. Ardından ev sahibi ekip kontra ataklarından birini değerlendirmeyi başardı.

32. dakikada Florian Thauvin uzak direkte belirdi ve ceza sahası içindeki bir topu değerlendirerek Paris Saint-Germain'in ağlarına gönderdi; böylece Lens, Avrupa şampiyonu karşısında beklenmedik bir üstünlük yakaladı.

Lens ise bir darbe aldı; hakem, Aklyoush'a yaptığı sert müdahalenin ardından Kilian Antonio'ya kırmızı kart gösterdi ve Lens, 39. dakikadan itibaren maçı 10 kişi tamamladı.

Sayısal eksikliğe rağmen Lens, ilk yarının sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Uzatma dakikalarında Doué'nin girişimi üst direğe çarptı ve takım devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla Paris Saint-Germain, sayısal üstünlükten faydalanarak büyük bir baskı kurdu. Luis Enrique, aralarında Nuno Mendes, Ruiz ve Dembélé'nin de bulunduğu bir dizi hücum kozunu sahaya sürdü, ancak Lens'in savunması ve kalecisi kahramanca bir maç çıkardı.

Paris'in girişimleri peş peşe geldi, ancak Risser birden fazla tehlikeli fırsatı önledi. Dembélé değerli bir fırsatı harcadı, Ruiz'in golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi; böylece Parisli ekibin ev sahibinin direnişi karşısındaki çilesi sürdü.

Olaylar burada da bitmedi; Paris, Nuno Mendes'in kırmızı kart görmesiyle yeni bir darbe aldı ve son dakikalarda iki takım sayısal olarak eşitlendi. Lens, bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonunu korudu.