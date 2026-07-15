Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, dün Salı günü Dallas’taki stadyumda İspanya’ya (0-2) yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşamayan Les Bleus’un teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Fransız milli takımı, önümüzdeki Cumartesi günü İngiltere veya Arjantin ile üçüncülük maçı oynayacak. Bu maç, 14 yıldır teknik direktörlük görevini yürüten Didier Deschamps için son maç olacak.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps sonrası döneme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Zinedine Zidane, eski "Les Bleus" yıldızının milli takımı çalıştırma isteği, geniş taraftar desteğinin yanı sıra Real Madrid'i 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan olağanüstü teknik direktörlük sicili nedeniyle, Deschamps'ın halefi olarak en güçlü aday olmaya devam ediyor.

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Ancak Fransa’da profesyonel spor yönetişimine ilişkin yeni bir yönetmelik yakın zamanda yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, müzakereleri zorlaştırabilecek bir yasal engel bulunmaktadır.

Yönetmelik, ilgili kurumun Spor Bakanlığı'ndan istisna almadığı sürece, spor federasyonları içindeki yıllık ödüllere toplam 450 bin avro tutarında bir üst sınır getiriyor.

Bu durum bazı soru işaretlerine yol açıyor; zira Deschamps bu tavanın üzerinde bir maaş alıyordu ve Zidane’ın selefinden çok daha düşük bir maaşla yetinmesi beklenmiyor. Bu da Fransız Futbol Federasyonu’nu, Zidane’a daha yüksek bir maaş verebilmek için resmi bir istisna talep etmeye itebilir.

Spor Bakanlığı’nın Tutumu

Fransız Spor Bakanı Marina Ferrari ise hükümetin milli takım teknik direktörünün seçimine müdahale etmediğini belirtti, ancak Zidane dosyasının istisnai bir durum olduğunu kabul etti; bu da herhangi bir istisna verilmesi halinde bakanlığın sözleşmenin imzalanmasında dolaylı bir rol üstleneceği anlamına geliyor.

Raporda ayrıca, bu senaryonun bazı gözlemcilerin endişelerini uyandırdığı belirtildi; zira bu durum, federasyonun işlerine siyasi müdahale olarak yorumlanabilir ve ulusal federasyonların bağımsızlığına önem veren FIFA ve UEFA tarafından hoş karşılanmayabilir.

Fransız Futbol Federasyonu, önümüzdeki haftalarda yeni yasaya uymakla Zidane’ın statüsüne yakışır bir sözleşme sağlamak arasında bir denge bulmak zorunda kalacak; bu da Les Bleus ile yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırlayacak.