Zidane ilk sınavında: Ballon d'Or fitnesi Mbappe ile Dembele arasındaki mücadeleyi alevlendiriyor

RMC radyosundaki "Futboldan Sonra" (Ma Bes le Football) programının analisti Walid Acharchour, Ousmane Dembele'nin son açıklamalarının Fransa Milli Takımı'nın atmosferini etkileyebileceği konusunda uyardı. Bu uyarı, Dembele'nin pazar akşamı Fransa Ligi'nin dördüncü haftasında Paris Saint-Germain'in Brest'i tek golle mağlup etmesinin ardından yaptığı ve tartışma yaratan sözlerinin ardından geldi.

Dembele, Altın Top ödülünü elinde tutma şansları hakkında konuştu ve "seçilmiş kişi" olmadan, sessizce çalışmaya alışkın olduğunu vurguladı. Bu, Kylian Mbappe'nin ödülle ilgili son açıklamaları göz önüne alındığında dikkat çeken bir yanıt olarak öne çıktı.

Ferran Torres'in attığı maçın tek golünün asistini yapan Dembele şunları söyledi: "Ben hep böyle oldum, en arka sırada, sıkı çalışarak. Kariyerim boyunca tek kelime etmedim, aksine inanılmaz derecede sıkı çalıştım. Hiçbir zaman seçilmedim, ama sıkı çalıştım. Geçen yıl Paris Saint-Germain ile geçirdiğim harika bir sezonun karşılığını aldım, bu yıl ise göreceğiz. Baskı yok, rahatım."

Acharchour, Dembele'nin bu ifadesini Mbappe'nin daha önceki açıklamalarıyla ilişkilendirdi. Real Madrid forveti Altın Top'u kazanma şansları hakkında konuşmuş ve her zaman "seçilmiş kişi" olarak görüldüğüne işaret etmişti. Acharchour ayrıca Dembele'nin bu sözleri kişisel algılamış olabileceğini vurguladı.

Acharchour şöyle konuştu: "Bu, Fransa Milli Takımı için bir sorun oluşturabilir, çünkü Mbappe'nin yaptığı açıklama bu şekilde algılanabilir. Ousmane Dembele'nin bu meseleyi kişisel olarak ele almış olabileceğine ikna oldum."

Fransız analist, Dembele'nin Brest maçının ardından yaptığı konuşmada "seçilmiş kişi" ifadesini tekrarlamasının, özellikle bu tür açıklamaların sosyal medyada geniş bir şekilde yayılması göz önüne alındığında, tesadüfi bir şey olmadığını ekledi.

Ve şöyle açıkladı: "Dembele'nin bu gece Fransa Ligi'nde yaptığı şey basit bir mesele değil. Kylian Mbappe'nin kullandığı aynı ifadeyi tekrarlaması... Bugünlerde sosyal medyada neler olduğunu ve ne kadar hızlı yayıldığını çok iyi biliyoruz, bunu önemsiz bir şekilde yaptığını sanmıyorum."

Acharchour, uyarısını iki oyuncu arasındaki ilişkiyi takip etmenin gerekliliğini vurgulayarak sonlandırdı; özellikle her ikisinin de kulübünde yeni bir seviyeye ulaşmasıyla birlikte. Dembele ile Mbappe arasında yaşananların, gerek Paris Saint-Germain düzeyinde gerekse Fransa Milli Takımı içinde takip edilmeyi hak ettiğini değerlendirdi.