Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappé'nin, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yaklaşan İtalya maçında forma giyip giymeyeceğine dair şüpheler artarken, teknik direktör Zinedine Zidane ile ilişkisi de gergin bir dönemden geçiyor.

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Real Madrid forveti, yarın İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi grup aşaması beşinci hafta maçı öncesinde, bugün çarşamba günü Fransa Milli Takımı'nın toplu antrenmanına katılmadı.

Fransa Milli Takımı, İtalya ile yapacağı maça hazırlanmak için bugün çarşamba günü Milano şehrine gitmeye hazırlanıyor; ancak Mbappe'nin bugünkü antrenmanda yer almaması, beklenen maça hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu. Özellikle oyuncunun toplu antrenmanlara katılmayıp tedavisine devam etmekle yetinmesi bu soruları artırdı.

Fransız "Foot Mercato" ağı, Fransa Milli Takımı kaptanının durumunun şu ana kadar hâlâ net olmadığını, yeni bir sakatlık yaşadığının resmi olarak açıklanmaması nedeniyle İtalya karşısında oynama ihtimalinin şüpheli olduğunu ve fiziksel durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerin ortaya koyacaklarının beklendiğini aktardı.

Bu durum, Fransa Milli Takımı açısından hassas bir zamanda geliyor. Takım, Pierre Kalulu, Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın çekilmesinin kesinleşmesinin ardından halihazırda bazı oyuncularının hizmetini kaybetmiş durumda. Bu da teknik ekibi Mbappe'nin durumuyla ihtiyatlı bir şekilde ilgilenmeye ve tam olarak hazır olduğundan emin olmadan onu riske atmamaya itiyor.

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Real Madrid forvetinin durumunun önemi, son dönemde Fransa Milli Takımı'nı çevreleyen istikrarsız atmosferin gölgesinde artıyor. Basında çıkan haberler, oyuncunun Zidane ile ilişkisinde bir gerginlik bulunduğunu, bunun yanında sahadaki pozisyonuyla ilgili bazı anlaşmazlıklar ve son dönemde iki taraf arasındaki iletişimin azalmasını ortaya koymuştu.

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Mbappe'nin İtalya karşısında oynaması konusundaki nihai tablonun, önümüzdeki saatler içinde durumunun değerlendirilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Zidane ise, Fransa Milli Takımı'nın saflarındaki en önemli hücum unsurlarından biri olarak gördüğü kaptanının hizmetini yeniden kazanmayı umuyor.

Sonuçlar açısından ise Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut sezonunda güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra İtalya ile oynayacağı maça çıkıyor. Birinci seviye birinci grubun ilk dört haftasında 10 puan toplayan takım, üç galibiyet ve bir beraberlik elde edip hiç mağlubiyet almayarak sıralamanın zirvesine yerleşti.

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Fransa Milli Takımı, yolculuğuna Türkiye'yi bir golle mağlup ederek başladı; Mbappe'nin galibiyet golünü attığı maçtan sonra aynı sonucu Belçika karşısında tekrarladı, ardından İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Dört maçlık serisini ise Belçika karşısında 4-1'lik net bir galibiyetle tamamlayarak grup liderliği için güçlü bir şekilde mücadele edebileceğini kanıtladı.

Mbappe, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibinin başındaki ilk görünüşü olan Türkiye maçında dizinden sakatlanmıştı. 54. dakikada maçın tek golünü attıktan sonra diz kirişlerinden birinde sakatlık yaşadı; bunun üzerine teknik direktör onu riske atmamaya ve kamptan çıkarmaya karar verdi. Oyuncu Madrid'e dönmek üzere ayrıldı ve ardından gelen Belçika, İtalya ve Belçika karşısındaki üç maçta yer almadı.

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Zidane, Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından, görevinden ayrılacağını açıklayan Didier Deschamps'ın yerine takımın başına geçti. Böylece eski Real Madrid teknik direktörü, dört yıllık bir sözleşmeyle milli takımda yeni bir döneme başladı. Fransa'yı yeniden şampiyonluk kürsülerine çıkarma yönünde büyük umutlar söz konusu; bu beklenti, takımın tecrübeli ve hücum potansiyeli yüksek seçkin bir oyuncu grubuna sahip olmasından kaynaklanıyor.

Zidane'ın olumlu başlangıcına rağmen, Mbappe'nin ilk kampın büyük bir bölümünde yer almaması ve ardından sahadaki pozisyonu ile teknik direktörle ilişkisi nedeniyle yeniden tartışmaların odağına girmesi, teknik direktörü önemli bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Real Madrid kaptanının en önemli hücum silahlarından birini temsil etmesi, İtalya maçına yönelik durumunu büyük bir ilgi konusu haline getiriyor. Bu durum, Zidane'ın olumlu sonuçları korumak ve milli takımın turnuvadaki güçlü çıkışını sürdürmek yönündeki isteğinin gölgesinde yaşanıyor.