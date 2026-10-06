Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Belçika galibiyetinde Michael Olise'nin sergilediği dikkat çekici performansı övdü. Yedek olarak oyuna giren forvet, bir gol pası verip iki gol kaydederek maça damga vurdu. Zidane, Bayern Münih oyuncusunun ortaya koyduklarının "açıkçası olağanüstü" olduğunu vurguladı.

Olise'nin dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı yönündeki soruya Zidane şu yanıtı verdi: "Olise mi? Söyleyecek bir şeyim yok. Yaptıkları açıkçası olağanüstü." Teknik direktör, oyuncunun sergilediklerinden duyduğu büyük hayranlığa işaret ederek gülümsedi.

Fransa'nın teknik direktörü, takımının performansının ikinci yarıda belirgin biçimde değiştiğini belirterek, milli takımın son bölgede hücum verimliliğinden yoksun kaldığını, ardından yedeklerin farkı yaratarak takımı uluslararası ara dönemini olumlu bir şekilde tamamlamaya yönlendirdiğini söyledi.

Zidane, yalnızca yedeklerin değil, tüm oyuncuların tepkisinden memnun olduğunu ekleyerek, milli takımın kamp boyunca 10 puan topladığını vurguladı. Ancak aynı zamanda bazı yönlerin geliştirilmesi gerektiğine, özellikle de daha fazla verimlilik için ceza sahası içindeki oyuncu sayısının artırılmasına dikkat çekti.

Fransız teknik direktör, ilk kez forma giydiği maçta öne çıkan bir performans sergileyen Leny Yoro'ya da değinerek, teknik ekibin Ibrahima Konaté'nin sakatlanmasının ardından onu kadroya katmak için hızlı hareket ettiğini ve genç oyuncunun "görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdiğini" vurguladı.

Zidane ayrıca kendisine oynama fırsatı verdiği kaleci Guillaume Restes'i de övdü. Üç kalecinin de kamp boyunca mükemmel performanslar sergilediğini belirterek, Restes'i oynatmaktaki amacın, Mike Maignan ile ilgili olası herhangi bir acil duruma karşı ona milli takımla gerçek maç tecrübesi kazandırmak olduğunu vurguladı.