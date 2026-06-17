Zidane'ı savundu... Cezayir teknik direktörü: Messi bu nedenle olağanüstü... Ve galibiyeti Arjantin'e adadık

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petković, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın 10. Grubu’nun açılış maçında Arjantin’i “Çöl Savaşçıları”na karşı 3-0 galibiyete taşıyan Lionel Messi’nin performansını övdü.

Messi, Arjantin milli takımıyla 200. uluslararası maçına çıktığı ve 17., 60. ve 76. dakikalarda attığı üç golle, kendisi için tarihi bir maçta tüm dikkatleri üzerine çekti ve son şampiyonu, dünya şampiyonluğunu savunma yolculuğunda güçlü bir başlangıca taşıdı.

Maçta Arjantin kaptanı, Dünya Kupası finallerinde gol sayısını 16’ya çıkararak tarihe adını yazdırdı; bu sayede Alman Miroslav Klose’nin rekoruna eşitledi ve Brezilyalı Ronaldo’yu bir gol farkla geride bıraktı.

Maçın ardından Petković, Reuters dahil birçok medya kuruluşu tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: “Messi olağanüstü bir oyuncu. Sıradan bir oyuncudan bahsetmiyoruz, yedi ya da sekiz kez dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz.”

Ayrıca, milli takımının son üçte bir sahada rakibin kalitesinden dolayı zorlandığını belirterek, “Maalesef Arjantin’e bazı boşluklar verdik, ancak Messi zor anlarda şaşırtıcı bir zihin berraklığına sahip ve bu da onu olağanüstü bir oyuncu yapıyor” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “İşleri her zaman kolaymış gibi gösteriyor, oysa öyle değil. Sergilediği oyun, ‘kolay ve zarif oyun’ sanatının gerçek bir örneği. Ayrıca Arjantin takımının tamamının onun için çalışıp ona destek vermesi de bir ayrıcalık… Arjantin bugün 10 şut çekti, bunlardan yedisi Messi’den geldi.”

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Zidane’ı savunma

Bosnalı teknik direktör, kaleci Luka Zidane’yi mağlubiyetin sorumlusu olarak göstermeyi reddetti ve hataların bireysel olmaktan çok takım olarak yapıldığını vurguladı.

Zidane, Messi’nin ilk golünde daha iyi bir müdahale yapabilirdi; ardından 60. dakikada Arjantinli oyuncunun ikinci golünü atmasına yol açan bir şutu kaçırdı.

Petković şöyle konuştu: "Belirli bir oyuncuyu suçlamak benim tarzım değil. Bence bazı hatalar yaptık ve Arjantinli oyuncuların kaleden 16 ila 25 metre uzaklıktaki tehlikeli bölgelerde serbestçe hareket etmelerine izin verdik, ayrıca onlara yeterli baskı uygulamadan şut atma fırsatı verdik. Gelecek maçlar için bu hatalardan ders çıkarmalıyız."

Cezayir milli takımı, 10. Grup’taki sonraki iki maçında Ürdün ve Avusturya ile karşılaşacak.