Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, Mavililer'in ikinci kadrosunu açıklamasının ardından bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Lucas Hernandez'i kadroya çağırmamasına neden olan taktiksel sebeplerden bahsetti; aynı zamanda genç yetenek Désiré Doué'nin kaydettiği müthiş gelişimi övdü ve İspanyol forvet Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği acı olay nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Hernandez'in son haftalarda Paris Saint-Germain ile sergilediği güçlü performanslara rağmen, oyuncu Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye maçları için Zidane'ın planları dışında kaldı; zira teknik direktör sol bek mevkisinde Loïc Badé'nin yanı sıra Adrien Truffert ve Andy Diouf'u tercih etti.

Zidane, Hernandez'i kadro dışı bırakma kararıyla ilgili "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Hayır, Fransa Milli Takımı'nda yer alamayacak kadar yaşlı değil. Bunlar tercihler ve ne yazık ki bunları yapmak zorundayız. Kendisi 64 oyuncudan oluşan ilk listede yer alıyor, ancak sonuçta tercihlerimi ben belirliyorum. Bu kamp için başka oyuncuları tercih ettim, fakat kapı herkese açık kalıyor."

Gençlerin dikkat çeken çıkışına gelince, Zidane övgü dolu sözlerini Paris Saint-Germain'in yeteneği Doué'ye yöneltti ve onda futbol kariyerinin başlangıcındaki ritmi gördüğünü vurguladı: "Tüm oyuncular gibi, hepsini seviyorum, ancak Désiré'nin kısa süredir sergiledikleri gerçekten harika. Müthiş bir yeteneğe sahip, iyi dinleyen, gelişmek ve kupalar kazanmak isteyen genç bir oyuncu. Sahada sergilediklerini beğeniyorum ve onda oyuncuyken kendimi görüyorum, çünkü her zaman takım arkadaşlarının yanında ilerlemeye ve büyümeye çalışıyor ve bunu da mükemmel bir şekilde yapıyor."

Yıldız oyuncu Kylian Mbappé'nin taktiksel olarak nasıl kullanılacağı, özellikle Ousmane Dembélé'nin sakatlık nedeniyle yokluğuyla ilgili olarak Zidane, oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında sol kanatta oynamasının ardından ilk on birdeki yerini netleştirdi: "Eylülde olanları hatırlattınız, ancak Kylian bu milli maç arasında da tercih ettiği mevkide, hücum hattının merkezinde oynayabilecek ve herhangi bir sorun olmayacak. Bir oyuncuyu kadroya çağırdığımda, onu her zaman tercih ettiği mevkide görmek isterim; şunu da belirteyim ki Kylian kariyerine sol kanatta başladı, ardından sağ kanatta ve forvet olarak oynadı."

Öte yandan, Mavililer'in teknik direktörü Tenerife kulübünün oyuncusu İspanyol forvet Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğine dair yürek burkan haber üzerine durarak şöyle konuştu: "Ayrıntılara girmek istemiyorum, çok üzgün ve etkilenmiş durumdayım, tüylerim diken diken oldu. Futbol sahalarında böyle sahneler görmek istemiyoruz ve iletmek istediğim tek mesaj bu. Özellikle ailesi için çok üzgünüm ve böyle bir olayı bir daha asla görmemeyi diliyorum."