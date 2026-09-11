Lens'in 21 yaşındaki savunmacısı İsmaïlo Ganiou, son dönemde takımıyla sergilediği dikkat çekici performansların ardından, Zinedine Zidane yönetimindeki A Milli Fransa takımı kadrosuna girmeye yaklaştı. Genç oyuncu, 18 Eylül'de açıklanması planlanan kadro öncesinde ön davet aldı.

"RMC Sport"un aktardığına göre Ganiou, Lens ile çıktığı maçlarda yeni teknik direktörün dikkatini çektikten sonra Zidane'ın kadrosuna katılmak üzere ön davet aldı. Özellikle Zidane'ın Bollaert Stadı'ndan izlediği ve genç savunmacıyı yakından takip ettiği Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Süper Kupa maçında öne çıktı.

Ganiou, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında güçlü bir performans ortaya koyarak Lens ile parlamayı sürdürdü; Slavia Prag deplasmanında alınan heyecanlı 3-2'lik galibiyete katkıda bulundu. Bu maçta dikkat çekici bir görüntü sergiledi ve Fransız takımının savunma hattının en öne çıkan isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı.

Beklenen bu davet, Ganiou'nun uluslararası kariyerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Zira genç oyuncu, Haziran 2025'te Burkina Faso Milli Takımı ile bir hazırlık maçında forma giymiş, ardından A Milli Fransa takımını temsil etmeyi tercih etmişti. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı ile iki maça çıkmıştı.

Zidane'ın hesaplarında yer alan tek Lens'li oyuncu Ganiou değildi. Ön kadroda takım arkadaşları Florian Thauvin ve Mathieu Udol da bulunuyor; ancak bu ikili daha önce Fransa Milli Takımı'nı temsil etmişti. Fransa forması altında ilk kez sahaya çıkmayı bekleyen genç Lens savunmacısı ise bu durumun aksine ilk çıkışını yapacak.