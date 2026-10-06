Fransa Millî Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Belçika'yı 4-1 yendikleri maçta mütevazı bir performans sergilemesine rağmen Ousmane Dembélé'ye yönelik eleştirileri reddetti ve millî takımla zorlu bir dönemden geçen Paris Saint-Germain yıldızının performansından memnun olduğunu vurguladı.

2025 Ballon d'Or sahibi Dembélé, sağ kanatta oynadığı Belçika karşılaşmasında eski seviyesini yakalayamadı; ancak uluslararası ara boyunca kendisine yönelen eleştiriler karşısında maçın ardından Zidane'dan açık bir destek gördü.

Zidane basın toplantısında şunları söyledi: "Bence Ousmane çok iyiydi, özellikle maçın başında ve hatta ikinci yarının başlarında. Son derece dinamikti ve bunda hiçbir sorun yok."

Fransa'nın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Onu tüm mevkilerde oynarken görmeye alışkınız ve her mevkide iyi. Ortaya koyduğu performanstan memnunum; bizim kaptanımızdı ve tüm takım arkadaşlarına iyi bir örnek oldu, mutluyum."

Zidane'ın Dembélé'ye yönelik bu savunması, oyuncunun yeni teknik direktörün takımın başına geçmesinin ardından oynanan dört Fransa maçının hiçbirinde gol atamamasına rağmen geldi; bu durum, Belçika karşılaşması öncesinde onu artan bir baskı altına sokmuştu.

Buna karşılık Michael Olise, 88. ve 90+1. dakikalarda attığı iki golle sahneye çıktı ve 81. dakikada Rayan Cherki'ye bir gol pası vererek Fransa'yı Belçika karşısında büyük bir galibiyete taşıdı.

Zidane'ın, millî takımla hücum katkısının gerilemesine rağmen Dembélé'ye hâlâ tam olarak güvendiği ve önümüzdeki dönemde takımın yıldızına ve kaptanına verdiği desteği sürdürdüğü görülüyor.