Zidane: Hakemlerle kazandığımızın söylenmesinden bıktım

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Athletic Bilbao galibiyetinden sonra açıklama yaptı ve hakemlerle ilgili yapılan haberlere isyan etti.

, 'nın 34. haftasında Athletic Bilbao'yu deplasmanda Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in hakemler sayesinde maç kazandığı yönünde yapılan yorumlara isyan etti ve takımını savundu:

"Sürekli aynı şeylerin konuşulmasından yoruldum. Görünüşe göre hep hakemler sayesinde kazanıyormuşuz. Real Madrid'e ve oyuncularına sahada ortaya koydukları şey için saygı göstermek zorundasınız; ama belli ki bu durum değişmeyecek."

Daha fazla takım

"Bizi kimse hedefimizden alıkoyamaz. Biz futbola odaklanmaya ve başka şeylerle ilgilenmemeye devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dayanıklılık ve denge bu maçın anahtarıydı. Ofansif anlamda eksik kaldık ama bunu geliştirebiliriz. Ligin şampiyonu sezon sonu belli olacak."